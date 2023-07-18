美國公民遊南北韓非軍事區擅自跨境 遭北韓軍方拘留

負責管理北韓與南韓交界處共同警備區域（Joint Security Area，JSA）與南北韓非軍事區（DMZ）的聯合國軍司令部今（18）日指出，有一名美國公民在未經許可下跨越軍事分界線，遭北韓軍方拘留。（法新社）

2023/07/18 20:37

〔即時新聞／綜合報導〕負責管理南北韓交界處共同警備區域（Joint Security Area，JSA）與南北韓非軍事區（DMZ）的聯合國軍司令部今（18）日指出，有一名美國公民在未經許可下跨越軍事分界線，目前遭北韓軍方拘留。

英國廣播公司（BBC）報導，聯合國軍司令部表示，這名美國公民在參加共同警備區域的導覽行程時，未經許可自行脫隊，跨越軍事分界線進入北韓，目前遭北韓軍方拘留。聯合國軍司令部續指，目前正試圖與北韓軍方進行協調。

請繼續往下閱讀...

《韓聯社》指出，預計送還越界者的相關事宜需由美國與北韓雙方協商解決，但北韓此前曾試圖將美國記者和傳教士等被扣留人員作為與美對話談判的籌碼，因此有一方認為，北韓與美國若能就越界者問題談判，形勢可能會有所轉變。

報導也提到，有觀點認為，北韓勞動黨中央委員、北韓領導人金正恩的胞妹金與正15日才譴責韓美加強延伸威懾，並揚言即使駐韓美軍撤離也不接受無核化對話，因此兩國的談判恐將面臨不少困難。

共同警備區域位於朝鮮半島板門店，又被稱為停戰村，是南北韓非軍事區的重要地區，2018年時任南韓總統文在寅與北韓最高領導人金正恩會晤期間曾走過共同警備區域內的徒步橋，並且一同在共同警備區域內種植紀念樹。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法