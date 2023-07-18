中國周口店發現古人類頂骨化石 距今約20萬年

周口店第15號地點發現的人類頂骨化石（左），周口店直立人頭蓋骨模型頂面觀（右），標示頂骨化石位置。（圖取自《新科技》）

2023/07/18 07:32

〔即時新聞／綜合報導〕中國科學院利用CT掃描和3D重建等新科技，識別出一塊從周口店北京人遺址出土的人類頂骨，這是繼1973年周口店第4地點發現1枚牙齒化石之後，50年來在周口店遺址區域首次發現的更新世人類化石。

綜合中媒報導，中國科學院古脊椎動物與古人類研究所科研團隊識別出的頂骨，是第15遺址點出土，距離第1地點約70公尺，頂骨呈黃褐色，已完全石化，其骨壁厚度、曲度和尺寸可與周口店直立人頭蓋骨的右側頂骨重疊。

請繼續往下閱讀...

15地點發現於1932年，1934-1937年進行系統性的發掘，出土一萬多件石器和大量的哺乳動物化石，年代為中更新世晚期，距今約20萬年左右。研究團隊近期的新發現，將有助於透過比較解剖學和分子生物學深入研究人類演化。

周口店在過去100年裡，自從第1遺址點發現大約50萬年前的直立人化石，當時曾引起國際考古界人士關注，但該批直立人化石連同山頂洞發現的人類化石（3至4萬年前，屬於早期現代人），在第二次世界大戰中丟失，只剩下保存在瑞典烏普薩拉大學進化博物館的1921年和1923年試掘獲得的4枚牙齒，以及後來發現的8枚牙齒、2塊肢骨碎片、一塊額骨和一塊枕骨碎片。

周口店北京人遺址曾出土鑒定標本上萬件。（圖取自中新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法