為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    墨西哥媒體網站負責人遭槍殺 本月第2名記者遇害

    墨西哥當地媒體15日報導，1名墨西哥記者兼當地新聞網站負責人馬圖斯（Nelson Matus），15日在沿岸城市阿卡普科遇害。（擷取自推特José Díaz帳號）

    墨西哥當地媒體15日報導，1名墨西哥記者兼當地新聞網站負責人馬圖斯（Nelson Matus），15日在沿岸城市阿卡普科遇害。（擷取自推特José Díaz帳號）

    2023/07/16 11:24

    〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥當地媒體15日報導，1名墨西哥記者兼當地新聞網站負責人馬圖斯（Nelson Matus），15日在沿岸城市阿卡普科（Acapulco）遇害。馬圖斯於2017年及2019年曾遭到兩次暗殺，但這兩次都成功倖存，未料最終仍難逃一劫，本月15日下午，馬圖斯於一家商店停車場內遭槍殺身亡。

    根據《路透》引述墨西哥「宇宙日報」（El Universal）報導，馬圖斯為墨西哥當地新聞網站格雷羅新聞網（Lo Real de Guerrero）負責人，也是一名記者，2017年及2019年就曾遭到兩次暗殺，但都逃過了，未料15日他卻在阿卡普科北部城市埃米利亞諾·扎帕塔（Emiliano Zapata）市內一處商店停車場內遭槍殺身亡，倒臥在車邊，目前全案仍在調查中。

    《路透》指出，案發時間推測是在當地時間15日下午3點過後，馬圖斯遭槍殺身亡前一週，8日墨西哥檢方才宣布找到墨西哥市主要媒體「每日新聞報」（La Jornada）失蹤記者桑傑士（Luis Martin Sanchez Iniguez）的屍體。墨西哥毒梟猖獗，在該國從事毒梟、犯罪集團、腐敗等調查與報導，面臨極高風險，無國界記者組織表示，去年墨西哥是全球記者死亡最多的國家。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    新世界工廠成形 謝金河曝電子5哥全跑到「這國」設廠
    2023/07/15 20:29

    新世界工廠成形 謝金河曝電子5哥全跑到「這國」設廠
    這也算辱華？墨西哥超市「沒放中國五星旗」竟遭移民華僑小粉紅出征
    2023/07/15 15:24

    這也算辱華？墨西哥超市「沒放中國五星旗」竟遭移民華僑小粉紅出征

    ESG浪潮 將捷集團積極佈局企業ESG
    15年首見 中國不再是美最大進口國
    2023/07/15 05:30

    15年首見 中國不再是美最大進口國
    科技戰促經濟脫鉤 中方將失去美國最大進口國頭銜
    2023/07/14 15:02

    科技戰促經濟脫鉤 中方將失去美國最大進口國頭銜
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播