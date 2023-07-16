墨西哥媒體網站負責人遭槍殺 本月第2名記者遇害

墨西哥當地媒體15日報導，1名墨西哥記者兼當地新聞網站負責人馬圖斯（Nelson Matus），15日在沿岸城市阿卡普科遇害。（擷取自推特José Díaz帳號）

2023/07/16 11:24

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥當地媒體15日報導，1名墨西哥記者兼當地新聞網站負責人馬圖斯（Nelson Matus），15日在沿岸城市阿卡普科（Acapulco）遇害。馬圖斯於2017年及2019年曾遭到兩次暗殺，但這兩次都成功倖存，未料最終仍難逃一劫，本月15日下午，馬圖斯於一家商店停車場內遭槍殺身亡。

根據《路透》引述墨西哥「宇宙日報」（El Universal）報導，馬圖斯為墨西哥當地新聞網站格雷羅新聞網（Lo Real de Guerrero）負責人，也是一名記者，2017年及2019年就曾遭到兩次暗殺，但都逃過了，未料15日他卻在阿卡普科北部城市埃米利亞諾·扎帕塔（Emiliano Zapata）市內一處商店停車場內遭槍殺身亡，倒臥在車邊，目前全案仍在調查中。

請繼續往下閱讀...

《路透》指出，案發時間推測是在當地時間15日下午3點過後，馬圖斯遭槍殺身亡前一週，8日墨西哥檢方才宣布找到墨西哥市主要媒體「每日新聞報」（La Jornada）失蹤記者桑傑士（Luis Martin Sanchez Iniguez）的屍體。墨西哥毒梟猖獗，在該國從事毒梟、犯罪集團、腐敗等調查與報導，面臨極高風險，無國界記者組織表示，去年墨西哥是全球記者死亡最多的國家。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法