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    加拿大野火肆虐 今年已燒毀逾1000萬公頃

    2023/07/16 04:21

    〔中央社〕加拿大政府的官方統計數據顯示，該國今年已有超過1000萬公頃土地被野火燒毀，這個數字不僅打破紀錄，也超出科學家最悲觀的預測。

    法新社報導，根據加拿大跨部門森林火災中心（Canadian Interagency Forest Fire Centre，CIFFC）的全國數據，此前最高的紀錄出現在1989年，當時全年遭野火燒毀的面積達到730萬公頃。

    今年，在短短6個半月的時間裡，加國被燒毀的面積大致與葡萄牙或冰島相當。

    自1月以來，總共發生4088起火災，其中多起火災導致數十萬公頃的土地付之一炬。

    截至本月13日，野火導致逾15萬人流離失所，當天還有1名19歲消防員殉職。

    部署在魁北克省北部重災區的法國消防隊負責人（Philippe Sansa）告訴法新社，「我們負責的地區非常遼闊。」

    「我們處理中的火災蔓延長達65公里，這給我們帶來巨大挑戰。」

    僅管加國的多數火災都發生在人跡罕至之處，但它們仍然會對環境造成嚴重後果。

    加拿大自然資源部森林火災專家布蘭傑（Yan Boulanger）告訴法新社，「我們發現，今年的數據比我們最悲觀的預測還要糟糕。自5月初以來，我們完全沒有喘息的機會，這真的太瘋狂了！」

    截至今天，加國共有906起尚未撲滅的火災，其中570起被視為已經失控，且沒有任何省分能夠倖免。

    目前加國大部分地區正遭逢嚴重乾旱，數月以來的降雨量都低於平均水準，氣溫偏高。1120716

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