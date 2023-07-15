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    本尊就在眼前！男童問威廉王子「多久才能看到人」開聊笑翻網

    網友分享男童詢問威廉王子：「我們還要多久才能見到威廉王子？」逗趣對話引起網友熱烈討論。（路透）

    網友分享男童詢問威廉王子：「我們還要多久才能見到威廉王子？」逗趣對話引起網友熱烈討論。（路透）

    2023/07/15 06:43

    首次上稿 00:35
    更新時間 06:43

    〔即時新聞／綜合報導〕英國王室一舉一動備受關注，最有網路瘋傳一段影片，有個小男童一心想見到威廉王子，排在人群中等待，竟問起眼前的威廉王子「還要多久才能看到」，卻不知他就是本尊，兩人逗趣對話笑翻網友。

    帳號The Royal Watcher在短影音平台Tiktok分享的影片可看到，有個男童問威廉王子：「我們還要多久才能見到威廉王子？」威廉王子彎下腰來，開玩笑對他說：「我們不知道他在哪！你見過他嗎？」小男童說「不」後，威廉王子向後面的人眨眼以免破梗，繼續問：「你覺得他在哪裡呢？他會走那條路嗎？他可能一會兒就來了，我們看看他有沒有在那裡。」

    威廉王子接著問小男童，是否知道他是誰？小男童疑惑了一下回答：「呃……政府？」身穿海軍藍西裝的威廉王子笑說：「不，我不是政府，我看起來像政府對吧？他們經常穿這樣。」

    威廉王子不再賣關子，給提示說：「我的名字也叫威廉。」小男童想了想後才驚覺，自己期盼已久的威廉王子就在眼前，驚呼：「你是威廉王子！」他高興得轉頭對媽媽說：「這是威廉王子！媽咪！」最後威廉王子起身，摸摸小男童的頭離去。

    這則影片在Tiktok讚數7000多個，網友紛紛留言，「太喜歡他 們的對話了」、「我喜歡威廉對男童的媽媽眨眼，讓事情發生下去」、「威廉身上有他母親黛安娜王妃的影子」。

    @the.royal.watcher Sweet moment captured and reposted with permission from @cinderella2678 and @bmxaubrey #fyp #princewilliam #princewilliamofwales #katemiddleton #royalfamily #kingcharles #scottishcoronation #princeharry #princessdiana #royalnews #funnyvideo #britishhumour #royalnews #kidsoftiktok #sweetmoments ♬ original sound - The Royal Watcher

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