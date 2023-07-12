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    瓦格納首腦豪宅設重症醫務室 俄媒爆普里格津罹癌

    普里格津豪宅內附設的醫務室。（取自Telegram）

    普里格津豪宅內附設的醫務室。（取自Telegram）

    2023/07/12 18:17

    〔編譯陳成良／綜合報導〕6月底俄羅斯總統普廷遭到長期合作的「瓦格納集團」叛變，普廷隨即下令對瓦格納首腦普里格津位在聖彼得堡的豪宅與辦公處「抄家」，曝光照片顯示，豪宅內有一間間設備齊全的醫務室。據俄媒爆料，普里格津罹患致命癌症，正接受治療。

    俄羅斯獨立調查媒體《Proekt》11日報導，普里格津專屬醫務室裡有一張重症監護病床、一部人工呼吸器、一台氧氣濃縮器，從設備來看，這間醫務室可能因應武漢肺炎疫情而生。在武肺疫情爆發之初，俄羅斯富人為家中添購人工呼吸器，因為他們擔心醫院人滿為患，自己得不到治療。

    兩名瓦格納前員工告訴《Proekt》，普里格津因腹部區域（直腸、肛管或肛門）罹患癌症，長期接受治療。據稱，普里格津因罹癌而注重養生，並嚴格控制飲食，癌細胞已經停止擴散。

    《Proekt》調查發現，普里格津在聖彼得堡知名的索加斯（Sogaz）醫院就醫，這間「貴族醫院」是普廷36歲的正妹大女兒沃倫索娃（Maria Vorontsova）名下產業。普里格津是該院第一批「超級VIP」，他以化名「德米特羅．蓋勒」（Dmytro Geiler）就醫。俄羅斯調查人員在普里格津豪宅搜出的其中一本假護照，上面的名字正是「德米特羅．蓋勒」。

    瓦格納首腦普里格津據傳罹患癌症。（取自Telegram）

    瓦格納首腦普里格津據傳罹患癌症。（取自Telegram）

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