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    以色列司法改革一讀通過 引爆各地示威抗議

    以色列國會週二（11）一讀通過司法改革議案，大批民眾上街示威，抗議法案威脅國家民主。（法新社）

    以色列國會週二（11）一讀通過司法改革議案，大批民眾上街示威，抗議法案威脅國家民主。（法新社）

    2023/07/12 10:59

    〔即時新聞／綜合報導〕以色列國會當地時間週二（11日）一讀通過司法改革計畫中一項議案，引發全國性抗議示威。反對者質疑，這議案嚴重威脅民主。

    綜合外媒報導，以色列數以千計的示威群眾集結在機場、高速公路等地，阻擋道路交通。警方動用高壓水柱驅散示威者，警方統計，至少66人被捕。

    報導指出，若以色列這次修法順利通過，最高法院的權力將被限制，政治人物的權力將高於法院。當局今年一月提出改革後各地陸續爆發大規模示威活動，但總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）仍持續推進法案。

    以色列商業中心特拉維夫市（Tel Aviv）聚集大批抗議民眾，抗議者杜賓斯基（Ariel Dubinsky）表示，政府企圖制定一項摧毀民主的法律來破壞國家司法系統。

    參與抗議的醫師賈倫（Eitan Galon）說：「我來到這裡是因為政府正在摧毀以色列的民主。我們會抗爭到底。」

    警方發表聲明稱，他們「同意示威的自由，但同時也會維持法律和秩序」。

    反對改革的抗議領袖先前宣布，將發起為期一天的示威動員，預計在全國各地舉辦數十場集會。

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