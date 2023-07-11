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    南非約翰尼斯堡罕見下雪 2012年來首見

    約翰尼斯堡罕見降雪，氣象當局指出這是2012年首見。（路透）

    約翰尼斯堡罕見降雪，氣象當局指出這是2012年首見。（路透）

    2023/07/11 11:24

    〔即時新聞／綜合報導〕南非部分地區不常在冬季下雪，約翰尼斯堡（Johannesburg）週一卻罕見降雪，氣象當局指出這是2012年首見，同時警告可能出現道路封閉或低溫危險。

    綜合外媒報導，豪登省首府及最大城市約翰尼斯堡居民當地時間10日起床發現，屋頂和花園覆蓋一層薄薄的積雪，當地某間幼稚園孩童見狀，開心地玩起雪球，有些使用舌頭接住雪，相當興奮。

    由於冷峰面上週稍晚時抵達南非，演變成割離低壓（Cut-off Low）天氣系統，造成豪登省降雪；儘管約翰尼斯堡海拔超過1700公尺，且目前正值南半球冬季，但降雪在這座城市仍罕見。

    南非氣象局（SAWS）高級預報員普塞萊索（Puseletso Mofokeng）說，「上次我們下雪是在2012年」，豪登省南部各地皆出現降雪，預計會持續整天，東開普省（Eastern Cape）、誇祖魯－納塔爾省（KwaZulu-Natal）的高地區域也將受到影響。

    南非氣象局警告，在這個貧困現象普遍的國家，低溫可能對街友帶來危險，同時嚴寒可能使結束停電的希望破滅。南非電力部長7月初曾提及，南非可能即將結束每日停電現象，然隨著南非7月、8月冬季持續，民眾可能對於暖氣需求增加導致電力供應不足。

    約翰尼斯堡罕見降雪。（法新社）

    約翰尼斯堡罕見降雪。（法新社）

    約翰尼斯堡下雪。（路透）

    約翰尼斯堡下雪。（路透）

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