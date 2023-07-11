普廷私生活曝！ 洩密檔案揭豪華火車配健身、SPA和美容設備

CNN報導，俄羅斯總統普廷在專屬火車中隱藏的私生活罕見曝光，洩密檔案揭露這輛豪華的「幽靈」列車上設有健身、SPA和美容設備，某程度上反映了普廷多疑性格，造就了與世隔絕的時空存在。（CNN網站截圖）

2023/07/11 00:17

〔編譯楊芙宜／台北報導〕美國有線電視新聞網（CNN）10日報導，總部在倫敦的俄羅斯調查媒體集團「檔案中心」（Dossier Center）獨家取得的一批珍貴洩密文件和照片，讓俄羅斯總統普廷在專屬火車中隱藏的私生活罕見曝光，在這輛豪華的「幽靈」列車上設有健身、SPA和美容設備，某程度反映普廷多疑性格創造了與世隔絕的時空存在。

CNN指出，去年8月5日就像烏克蘭經歷的許多日子一樣，第一道曙光揭示了前一夜俄軍轟炸的災難情景，當天上午俄軍對烏國南部尼古拉耶夫（Mykolaiv）住宅區的攻擊造成嚴重破壞，至少10人受傷，但同一天在莫斯科，普廷辦公室卻全神貫注在一件和烏克蘭血腥戰爭無關的事情上。

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一位克里姆林宮官員寫著，「交通當局已接到一項異議，有關要求在021-78630號運動健康車上安裝健身器材Hoist HD-3800和Hoist HD-3200，而不是Abductor-Standard和Abductor-Technogym」。

報導指出，普廷搭乘火車是外界廣知事實，但克里姆林宮曾釋出車上華麗裝飾的會議室影像，但其他20多個車廂的內裝設備一直是被嚴密保護的國家機密。

俄羅斯流亡反對派領袖霍多科夫斯基（Mikhail Khodorkovsky）旗下媒體「檔案中心」獨家取得的這批洩密文件和照片，分享給CNN、「南德日報」（Sueddeutsche Zeitung）、德國NDR和WDR公共電視台，揭露了普廷在公眾眼裡一直被掩蓋的生活慣習。

「檔案中心」表示，這批洩密檔案來自於俄羅斯企業「鋯石」（Zircon）內部人員，而鋯石公司被國營俄羅斯鐵路公司賦予一項任務：把列車裝配成俄國總統想要的辦公室。

據「檔案中心」指出，鋯石製作的這輛普廷專屬列車小冊子顯示，編號「021-78630」車廂配備有豪華的健身房和SPA。在這輛完工於2018年的車內，當時拍攝照片為裝有義大利TechnoGym的重量和抗力訓練設備，但後續被改裝為美國Hoist機器。

在車廂內更深處，可見有一個完整的美容中心，配有按摩床和各種高階美容設備，而洩密文件揭露，其中還包括一台用於增強皮膚緊緻度的射頻機。「檔案中心」文件顯示，車內房間本身配有助防止竊聽設備使用。

最後，鋪有磁磚的浴室裡還有整套土耳其蒸氣浴和蓮蓬頭設備。「檔案中心」取得的洩密文件還包括，把健身車廂在內的火車車廂裝備直接聯繫到普廷政府最高層官員的信件。

去年變節的俄羅斯聯邦安全局（FSO）前隊長卡拉庫洛夫（Gleb Karakulov）先前接受「檔案中心」訪問時表示，普廷日益轉向搭乘火車旅行，以避免被追蹤，「這架飛機一起飛，就立即穿越飛航雷達」、「火車用途是為了以某種方式隱藏這些移動」。

卡拉庫洛夫說，他約2014年左右開始針對這列火車作業，包括安裝通訊設備。根據他的說法，在2021年下半年，當俄羅斯正為全面入侵烏克蘭做準備時，火車使用更頻繁；自烏克蘭戰爭開始以來，普廷專用火車在瓦爾代（Valdai）附近停留了相當長時間。瓦爾代是介於莫斯科和聖彼得堡之間的俄羅斯偏遠地區，普廷在該地區擁有一座大型宅邸，以其田園風光的湖泊和森林著稱。

卡拉庫洛夫指出，自從戰爭開始以來，俄國最高層官員傳出去瓦爾代方向的某個地方長達40天甚至45天，「我們員工為了這趟專門列車，而接受隔離」。

一位火車觀察者在「rutrain.com」上發布了一張疑似普廷火車照片時寫著，「我們國家的鐵路上有一列幽靈列車」，它不在時刻表或俄羅斯鐵路系統中。

CNN報導，俄羅斯火車觀察者捕捉到疑似普廷火車的身影，並指這一列「幽靈列車」不在時刻表或俄羅斯鐵路系統中。（擷自CNN網站）

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