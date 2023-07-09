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    新婚隔天妻子「買炸雞」失蹤 12天後尋獲竟讓老公心碎了

    印尼一名妻子在新婚隔天聲稱要外出買炸雞後，卻再也沒有回家，讓老公及父母相當焦急並向警方報案，12天後女子遭警方尋獲，沒想到失蹤的她竟是跑去和前男友私奔，令老公心碎不已。（圖片擷取自TikTok）

    印尼一名妻子在新婚隔天聲稱要外出買炸雞後，卻再也沒有回家，讓老公及父母相當焦急並向警方報案，12天後女子遭警方尋獲，沒想到失蹤的她竟是跑去和前男友私奔，令老公心碎不已。（圖片擷取自TikTok）

    2023/07/09 22:40

    〔即時新聞／綜合報導〕印尼一名妻子在新婚隔天聲稱要外出買炸雞後，卻再也沒有回家，讓老公及父母相當焦急通報警方，事件因此登上媒體版面，消息也在推特上不斷轉傳。12天後女子遭警方尋獲，沒想到失蹤的她竟是跑去和前男友私奔，令老公心碎不已。

    綜合外媒報導，印尼茂物縣蘭卡邦古區一名26歲男子法赫米（Fahmi Husaeni）6月25日和交往5個月的21歲妻子昂姬（Anggi Anggraeni）結婚，沒想到26日下午昂姬帶著手機和錢包聲稱要外出買炸雞，卻再也沒有回家。焦急的法赫米趕緊向警方報案，且昂姬的父母表示她們也聯絡不上女兒，相當擔心女兒是否發生意外。

    事件曝光後多家印尼媒體先後進行報導，消息引起網友關注，不斷在推特上轉傳，一同協助法赫米尋找失蹤的妻子。

    根據當地媒體最新消息指出，警方8日已在西爪哇萬隆地區找到失聯12天的昂姬，沒想到當時她正與前男友AL約會。據調查，昂姬在與法赫米交往期間，仍忘不了前男友，並持續和前男友藕斷絲連，因此在結婚後才選擇逃跑，與前男友私奔。

    昂姬8日已在前男友AL的陪同下回到娘家，隨後法赫米已與女方家屬協商決定離婚，並心痛表示「現在起，昂姬不再是我的妻子了。」目前法赫米已與對方和解，表示不會提起任何訴訟並會接受事實。不過法赫米仍在TikTok上發布許多與昂姬的合照並寫下心碎的心情，引起許多網友不捨並安慰。

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