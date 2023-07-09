日本西部連日大暴雨 新幹線今早一度停駛

日本本州西部與九州北部共5縣發布土石流警報。（圖擷取自日本氣象廳）

2023/07/09 13:20

〔即時新聞／綜合報導〕日本西部地區連日大雨造成災情，九州北部與「中國地方」（日本本州島西部地區）雨勢驚人，島根縣與山口縣的48小時累積雨量已達200毫米，日本氣象廳也對多縣發布土石流警報，並提醒民眾小心河水氾濫。JR西日本山陽新幹線今也因暴雨影響一度停駛。

綜合日媒報導，截至當地時間下午1點，受鋒面雲系在廣島縣與岡山縣週邊發展旺盛，廣島市三入地區時雨量達55毫米。而過去48小時累積雨量，松江市鹿島地區為252毫米，已超過往年7月整個月的雨量；島根縣出雲市、山口縣下關市及佐賀縣鳥栖市等地，過去48小時累積雨量也都超過200毫米

請繼續往下閱讀...

由於山口縣、廣島縣、島根縣、福岡縣、佐賀縣及大分縣發生土石災害的危險性非常高，當局已針對部分地區發布「土石災害警戒情報」。預測鋒面將會在日本滯留到7月11日，從日本西部沿伸至東北一帶的日本海測地區，可能會出現激烈降雨。

連日暴雨也對日本西部交通造成影響。JR西日本山陽新幹線於當地時間上午8點30分起從博多站至廣島站雙線停駛。博多站至小倉站路段在確認安全後，於上午10點左右重新運行。廣島站至小倉站則是在下午1點重新運行，雙線停駛時間達4小時30分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法