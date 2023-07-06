加強抗俄！「北約-烏克蘭理事會」確定要成立

北約-烏克蘭理事會（NATO-Ukraine Council）預計在7月12日成立。圖為烏克蘭國旗與北約組織旗。（擷取自NATO臉書）

2023/07/06 23:06

〔編譯陳成良／綜合報導〕北大西洋公約組織（NATO）預定11日、12日在立陶宛舉行高峰會前夕，烏克蘭正尋求明確獲邀加入北約。儘管烏克蘭加入北約非一蹴可幾，不過據報導，北約確認將成立北約-烏克蘭理事會（NATO-Ukraine Council）。

據《塔斯社》援引北約峰會官方議程文件報導，北約-烏克蘭理事會首次領袖會議7月12日、即北約峰會的第2天在立陶宛首都維爾紐斯舉行。此外，目前尚未加入北約的瑞典，也將確認參加次會議。報導指稱，這意味北約已確認成立北約-烏克蘭理事會。

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北約祕書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）16日曾預告，北約-烏克蘭（防務）理事會的相關細節，將在維爾紐斯峰會上宣布。

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）5日說，希望此次峰會能讓烏克蘭滿意。烏克蘭不會在本次峰會上收到加入北約的邀請，烏克蘭總統澤倫斯基「可能不會得到他最雄心勃勃計畫中所期望的一切，但他肯定會得到很多」。

澤倫斯基上週說，他希望北約峰會釋放烏克蘭可以在戰後成為北約成員國「明確易懂的信號」。烏克蘭政府還暗示，如果沒有達到期望，澤倫斯基將放棄訪問維爾紐斯的計畫。

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