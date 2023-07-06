為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    加強抗俄！「北約-烏克蘭理事會」確定要成立

    北約-烏克蘭理事會（NATO-Ukraine Council）預計在7月12日成立。圖為烏克蘭國旗與北約組織旗。（擷取自NATO臉書）

    北約-烏克蘭理事會（NATO-Ukraine Council）預計在7月12日成立。圖為烏克蘭國旗與北約組織旗。（擷取自NATO臉書）

    2023/07/06 23:06

    〔編譯陳成良／綜合報導〕北大西洋公約組織（NATO）預定11日、12日在立陶宛舉行高峰會前夕，烏克蘭正尋求明確獲邀加入北約。儘管烏克蘭加入北約非一蹴可幾，不過據報導，北約確認將成立北約-烏克蘭理事會（NATO-Ukraine Council）。

    據《塔斯社》援引北約峰會官方議程文件報導，北約-烏克蘭理事會首次領袖會議7月12日、即北約峰會的第2天在立陶宛首都維爾紐斯舉行。此外，目前尚未加入北約的瑞典，也將確認參加次會議。報導指稱，這意味北約已確認成立北約-烏克蘭理事會。

    北約祕書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）16日曾預告，北約-烏克蘭（防務）理事會的相關細節，將在維爾紐斯峰會上宣布。

    立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）5日說，希望此次峰會能讓烏克蘭滿意。烏克蘭不會在本次峰會上收到加入北約的邀請，烏克蘭總統澤倫斯基「可能不會得到他最雄心勃勃計畫中所期望的一切，但他肯定會得到很多」。

    澤倫斯基上週說，他希望北約峰會釋放烏克蘭可以在戰後成為北約成員國「明確易懂的信號」。烏克蘭政府還暗示，如果沒有達到期望，澤倫斯基將放棄訪問維爾紐斯的計畫。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    F-16夢碎？北約：烏克蘭反攻結束前不會取得西方戰機
    2023/07/05 19:36

    F-16夢碎？北約：烏克蘭反攻結束前不會取得西方戰機
    烏俄衝突下站穩腳步 北約同意秘書長史托騰伯格延任一年
    2023/07/04 19:59

    烏俄衝突下站穩腳步 北約同意秘書長史托騰伯格延任一年

    三民殞落仁武起飛？人口轉移破萬
    北約軍委會主席：永遠不能低估俄軍 正擬定新軍事計畫
    2023/07/04 16:38

    北約軍委會主席：永遠不能低估俄軍 正擬定新軍事計畫
    自由說新聞》土耳其再擋！專家揭瑞典「超強部隊」成北約大補丸
    2023/07/04 16:05

    自由說新聞》土耳其再擋！專家揭瑞典「超強部隊」成北約大補丸

    宏匯廣場嗨FUN暑假 全館3000贈300！
    土耳其再阻瑞典入北約 艾多根：停止庇護恐怖分子
    2023/07/04 08:33

    土耳其再阻瑞典入北約 艾多根：停止庇護恐怖分子
    芬、瑞入北約添新領土設施 歐洲制俄防禦體系邁一大步
    2023/07/04 06:28

    芬、瑞入北約添新領土設施 歐洲制俄防禦體系邁一大步
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播