澤倫斯基閃電訪問保加利亞1天 將談軍援與加入北約等議題

2023/07/06 20:19

〔即時新聞/綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)今(6)日抵達保加利亞首都索非亞(Sofia)進行一日訪問,預計他將與保國政府高層會面,商談多項關鍵議題。

《法新社》報導,澤倫斯基在社群平台上表示,他將與保加利亞總統雷得夫(Rumen Radev)見面,並與保加利亞總理登科夫(Nikolai Denkov)舉行重大會談,內容包括國防援助、烏克蘭融入歐洲-大西洋體系、北大西洋公約組織峰會(NATO)、安全保障以及實現和平方案等議題。

請繼續往下閱讀...

保加利亞政府也發布聲明:「將簽署關於烏克蘭融入歐洲-大西洋體系的聯合聲明,還有能源領域的合作備忘錄。」

報導指出,澤倫斯基此次訪問,正值保加利亞政府準備直接向烏克蘭發送援助,一改先前透過第三國轉手的作法。

自從俄羅斯對烏克蘭發動入侵後,保加利亞的彈藥工廠就一直全速運作。而保加利亞去年的軍火出口總額估計達43億美元(約合新台幣1342億),是2017年出口額的3倍。

烏克蘭總統顧問波多利亞克(Mykhailo Podolyak)近期對保加利亞電視台NOVA表示:「幾乎所有我們在衝突初期收到的東西,都是來自我們的保加利亞夥伴。」

Sofia. Bulgaria ????????. I will hold substantial talks with Prime Minister Nikolai Denkov, meet with President Rumen Radev, government officials, parliamentarians, politicians, and journalists. Defense support, ???????? Euro-Atlantic integration, the @NATO Summit, security guarantees, and…