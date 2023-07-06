澤倫斯基閃電訪問保加利亞1天 將談軍援與加入北約等議題

保加利亞政府今日公布烏克蘭總統澤倫斯基現身於索非亞機場的畫面。（法新社）

2023/07/06 20:19

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今（6）日抵達保加利亞首都索非亞（Sofia）進行一日訪問，預計他將與保國政府高層會面，商談多項關鍵議題。

《法新社》報導，澤倫斯基在社群平台上表示，他將與保加利亞總統雷得夫（Rumen Radev）見面，並與保加利亞總理登科夫（Nikolai Denkov）舉行重大會談，內容包括國防援助、烏克蘭融入歐洲-大西洋體系、北大西洋公約組織峰會（NATO）、安全保障以及實現和平方案等議題。

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保加利亞政府也發布聲明：「將簽署關於烏克蘭融入歐洲-大西洋體系的聯合聲明，還有能源領域的合作備忘錄。」

報導指出，澤倫斯基此次訪問，正值保加利亞政府準備直接向烏克蘭發送援助，一改先前透過第三國轉手的作法。

自從俄羅斯對烏克蘭發動入侵後，保加利亞的彈藥工廠就一直全速運作。而保加利亞去年的軍火出口總額估計達43億美元（約合新台幣1342億），是2017年出口額的3倍。

烏克蘭總統顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）近期對保加利亞電視台NOVA表示：「幾乎所有我們在衝突初期收到的東西，都是來自我們的保加利亞夥伴。」

Sofia. Bulgaria ????????. I will hold substantial talks with Prime Minister Nikolai Denkov, meet with President Rumen Radev, government officials, parliamentarians, politicians, and journalists. Defense support, ???????? Euro-Atlantic integration, the @NATO Summit, security guarantees, and… — Володимир Зеленський （@ZelenskyyUa） July 6, 2023

保加利亞副總理加布里埃爾（左）歡迎澤倫斯基的到訪。（法新社）

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