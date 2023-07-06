澤倫斯基閃電訪問保加利亞1天 將談軍援與加入北約等議題
〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今（6）日抵達保加利亞首都索非亞（Sofia）進行一日訪問，預計他將與保國政府高層會面，商談多項關鍵議題。
《法新社》報導，澤倫斯基在社群平台上表示，他將與保加利亞總統雷得夫（Rumen Radev）見面，並與保加利亞總理登科夫（Nikolai Denkov）舉行重大會談，內容包括國防援助、烏克蘭融入歐洲-大西洋體系、北大西洋公約組織峰會（NATO）、安全保障以及實現和平方案等議題。
請繼續往下閱讀...
保加利亞政府也發布聲明：「將簽署關於烏克蘭融入歐洲-大西洋體系的聯合聲明，還有能源領域的合作備忘錄。」
報導指出，澤倫斯基此次訪問，正值保加利亞政府準備直接向烏克蘭發送援助，一改先前透過第三國轉手的作法。
自從俄羅斯對烏克蘭發動入侵後，保加利亞的彈藥工廠就一直全速運作。而保加利亞去年的軍火出口總額估計達43億美元（約合新台幣1342億），是2017年出口額的3倍。
烏克蘭總統顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）近期對保加利亞電視台NOVA表示：「幾乎所有我們在衝突初期收到的東西，都是來自我們的保加利亞夥伴。」
Sofia. Bulgaria ????????. I will hold substantial talks with Prime Minister Nikolai Denkov, meet with President Rumen Radev, government officials, parliamentarians, politicians, and journalists. Defense support, ???????? Euro-Atlantic integration, the @NATO Summit, security guarantees, and…— Володимир Зеленський （@ZelenskyyUa） July 6, 2023