288死、千人傷！印度慘重火車事故 原因竟是維修接錯訊號

印度在6月2日晚間7點發生重大事故，一輛火車撞上貨物列車後脫軌滑行，接著迎面撞上另一輛火車，造成近300人死亡、千人受傷。（路透）

2023/07/04 14:37

〔即時新聞／綜合報導〕印度在6月2日晚間7點發生重大事故，一輛火車撞上貨物列車後脫軌滑行，接著迎面撞上另一輛火車，造成近300人死亡、千人受傷，成為印度本世紀最慘重鐵路意外，現事故原因出爐，竟是在維修時將信號電路接錯，將載人列車引導到貨物列車的軌道上。

據《路透》報導，2日晚間開往清奈的中央科羅曼德快車（Shalimar-Chennai Central Coromandel Express）在穿過Bahanaga Bazar火車站後進入貨車軌道，以時速127公里的速度撞上貨運列車並脫軌滑向主線軌道，隨後開往霍拉的超高速列車（Bengaluru-Howrah Superfast Express）迎面撞上科羅曼德快車，造成造成288人死亡、1000多人受傷。

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這起印度本世紀最慘重的鐵路事故，鐵路安全委員會（CRS）人員表示，調查結果發現，為了解決附近鐵路平交道經查故障，維修人對信號電路進行了修改，由於沒有標準電路圖，在維修時號系統連接錯誤，將客運列車引導至貨運列車的軌道上。

鐵路安全委員會（CRS）調查人員表示，第一次碰撞的發生是由於為了解決附近鐵路路障經常出現的問題而對信號電路進行了修改。

當地鐵路工作人員沒有標準電路圖，當他們試圖將欄杆電路離線進行維修時，導致信號系統連接錯誤。據稱，出現故障的系統將客運列車引導至貨運列車的路徑上；CRS調查報告稱，相關部門在多個層面存在問題，維修工作期間沒有遵循標準操作程序。

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