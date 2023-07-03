建黨102週年前夕 中共官媒披露習近平擔憂步入「亡黨」 後塵

中國國家主席習近平。（資料照，路透）

2023/07/03 19:34

〔即時新聞／綜合報導〕今年7月1日為中共建黨102週年，就在週年前夕，中共黨刊《求是》 發表中國國家主席習近平，在去年3月向黨校培訓幹部講話全文，除了不斷強調要堅定信仰馬克思主義、共產主義，更透露他十分擔憂中共恐怕步入蘇共垮台的慘烈後塵。

中國共產黨黨報黨刊《求是》於6月30日，刊登一篇名為「努力成長為對黨和人民忠誠可靠、堪當時代重任的棟樑之才」文章，並註明這是在去年3月1日中央黨校青年幹部培訓班開課時，習近平藉此發表談話的全文。文章指出，習近平提到年輕幹部接好班，最重要的是要像已故領導人鄧小平說的，「堅持革命鬥爭方向的英勇精神」，也就是接好堅持馬克思主義信仰、為共產主義遠大理想和中國特色社會主義共同理想而奮鬥。

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習近平指出，「如果我們培養出來的人都不信奉馬克思主義、共產主義了，不舉中國特色社會主義這面旗了，就會發生東歐劇變、蘇共垮台、蘇聯解體那種『故國不堪回首月明中』的悲劇！」。同時，習近平還痛批黨內的貪腐敗壞，更聲稱，「腐敗是最容易導致政權顛覆的嚴重問題」，他還表示，「有的（黨員）講求攀比，看到一些老闆揮金如土、花天酒地，就心態失衡；有的貪圖享樂，感嘆人生苦短，不如及時行樂」。

此外，《求是》在發表這篇習近平擔憂中共亡黨與斥責黨內腐敗的談話前，就曾在今年5月30日出席第20屆中央國安委第一次會議指出，「中國面臨國家安全問題的複雜程度、艱鉅程度明顯加大」，更呼籲要堅持底線思維和極限思維，準備「經受風高浪急甚至驚濤駭浪的重大考驗」。

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