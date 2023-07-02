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    禁止討論！ 俄媒爆全面封殺普里格津：彷彿這個人從未存在

    普里格津上月底率瓦格納集團叛變，引發國際高度關注。（美聯社）

    普里格津上月底率瓦格納集團叛變，引發國際高度關注。（美聯社）

    2023/07/02 20:54

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner）上月發動叛變草草落幕後，首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）流亡白俄羅斯，除對外公開錄音檔外，至今未公開露面。而今有消息指出，俄國正極力抹去有關普里格津的痕跡，其創立的網軍組織也被迫關閉，彷彿這個人從未存在過一樣。

    根據《衛報》 報導，身兼俄國餐飲業寡頭的普里格津，過去因與普廷關係密切被稱為「普廷御廚」，不僅替普廷政權幹過許多見不得人的勾當，去年侵烏戰爭初期還讓其一手創立的瓦格納部隊投入戰事，幫助俄軍拿下多個烏軍陣地。但因為瓦格納部隊表現亮眼，甚至優於俄國正規軍隊，加上普里格津數次批評俄軍方高層領導無方，普廷開始心生芥蒂，2人鬧不合的傳聞甚囂塵上。

    今年因為俄國防部要求瓦格納與之簽約接受管控，普里格津對俄軍方高層的不滿達到高點，上月23日以瓦格納後方兵營遭俄軍攻擊為由發動兵變，一舉拿下俄南羅斯托夫-頓河畔城市（Rostov-on-Don），並率軍進逼首都莫斯科，過程中還受到大批俄國民眾熱烈歡迎，引發國際高度關注，不少人都認為普廷政權將被推翻。但後續在白俄總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）介入斡旋後，兵變僅1天便落幕，普里格津轉趨低調，目前流亡白俄。

    瓦格納叛變落幕至今已逾一週，俄國上週五（6/30）大動作封鎖一系列曾發布支持普里格津的「假新聞」媒體網站，包括《Ria Fan》、《今日政治》（Politics Today）、《今日經濟》（Economy Today）、《涅瓦新聞》（Neva News）和《人民新聞》（People’s News）。此外，普里格津創立的網軍組織「愛國者傳媒集團」（Patriot media group）也被關閉，據稱該組織以低薪僱用人在網上撰寫攻擊性評論，散布假訊息與負面內容，普里格津今年2月也承認，該組織是為「保護俄國免受西方反俄言論的侵略性宣傳」。

    不僅如此，俄國一家國家通訊社前編輯透露，他們在侵烏戰爭期間就被高層要求少寫有關普里格津的新聞，因為克里姆林宮將其視為「不確定性高的人物」，「雖然不是反政府的，但最好還是不要碰」。該名前編輯還稱有同業向他透露，兵變落幕後，媒體業被要求別再報導有關普里格津的事，當作他從沒存在過一樣，「普里格津永遠不會再被討論，尤其是出現在電視上」。

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