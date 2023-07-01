比瓦格納更好控制 華爾街日報：中國保全公司充當北京海外「影子軍隊」

華爾街日報指出，中國保全公司人員不乏共軍退伍軍人，這些人在海外協助守衛中國基礎建設計畫，可在必要時幫助北京擴大影響力。（法新社檔案照）

2023/07/01 21:13

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國《華爾街日報》1日指出，俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」的崛起，使得開發中國家的私人保全公司成為關注焦點，包括遍布亞洲和非洲、私人且帶有軍隊風格的中國保全公司，已在中國不斷擴增的全球足跡中愈發常見。然而，這些中國「海外安全部隊」不像掌控武器的俄國僱傭兵一樣難以控制，北京還可視情況擴大其職權範圍，藉此擴大影響力。

中國政府大多委託私人保全公司保衛海外基礎建設計畫，例如守衛肯亞一條鐵路、保護斯里蘭卡一個燃料槽，或在亞丁灣的貨輪甲板上追捕海盜。這些私人保全公司與俄國僱傭兵都與各自國家的軍隊、秘密任務和政府影響力擴及的地區有著曖昧關係，但國防專家指出，這兩者的相似之處僅此而已。

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中共對中央集權的執著，令中國私人保全公司幾乎沒有空間像瓦格納一樣發動軍事叛變。況且，瓦格納是準備投身戰場的準戰鬥部隊，但中國保全公司主要執行不需要致命武器的警衛工作，對於海外更危險的任務，中國保全公司的角色是雇主，聘用及管理可能配備武器的當地職員。儘管如此，鑑於北京對國家安全的廣泛定義，以及將政治優先事項安插進商業組織的作法，北京可能擴大這些保全公司的職權範圍。

隨著中國經濟的全球化，北京的安全隱患也與日俱增，進而鼓勵華信中安、中國華為安全，和先豐服務集團旗下德威安保等保全公司前進海外。這些公司的大部分業務都在中國境內，包括守衛大樓和值勤中的防彈車，但他們都主打自己擁有共軍特種部隊退伍軍人的專業知識，以及在境外確保「一帶一路」計畫案安全的經驗。不過，就像美國資本主義一樣，中國的全球計畫也被視為新殖民主義，導致海外工作的中國公民暴露在安全風險中。

保護海外投資計畫和中國公民的艱鉅任務，讓北京左右為難，因為直接作出回應就會撼動中國國際外交的支柱：不干涉他國內政。義大利學者阿杜伊諾（Alessandro Arduino）表示，北京第一手目睹僅靠經濟發展和不干涉原則，無法完全保護中國勞工和基礎建設免於犯罪和政治暴力侵犯，而私人保全公司正是在維持不干涉政策下，仍可保有共軍影子的選擇。瓦格納在敘利亞等國也是扮演俄國的影子軍隊，保護莫斯科想要保護的政府，同時經營副業賺錢。

有別於許多中國公司會在海外標榜自己是跨國企業，淡化中共在其組織中的作用，保全公司經常是反其道而行，公開與中共的聯繫。例如，華信中安去年一則聲明表示，「安保業務延伸到哪裡，黨組織就在哪裡建立」。該公司網站上顯示，旗下有四十二％保全人員為退伍軍人，所有派駐海外保全人員都是退伍軍人。

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