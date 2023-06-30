芬蘭經濟部長親納粹言論挨批 上任僅10天火速辭職

芬蘭新任經濟部長朱尼拉（見圖）今日辭職，距離他上任僅過了10天。（法新社）

2023/06/30 22:42

〔即時新聞／綜合報導〕上任僅僅10天的芬蘭經濟部長朱尼拉（Vilhelm Junnila），近期因過往親納粹的言論被挖出而飽受批評，他最後決定在今（30）日提出辭呈。朱尼拉指出，辭職是為了芬蘭的聲名著想。

《路透》報導，朱尼拉在聲明中表示：「為了政府的延續以及芬蘭的聲譽著想。我認為我不可能再以令人滿意的方式，繼續擔任部長。」

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據芬蘭廣播公司（YLE）報導，朱尼拉在競選期間曾向一名編號為88號的同政黨候選人士恭賀，而「88」是新納粹分子用來表達「希特勒萬歲」的象徵性數字。

報導指出，朱尼拉在3月10日的競選活動中表示：「首先，要恭喜這個絕佳的候選號碼。我想這是個好彩頭，很明顯，這個『88』代表著2個我們不能多談的H字詞。」朱尼拉指的是「希特勒萬歲」（Heil Hitler）。

不過朱尼拉後來為他這番言論致歉，聲稱這是個不好笑的笑話，而他上任以後，也在社群媒體上大力譴責納粹的大屠殺與反猶太主義。

芬蘭總理歐爾波（Petteri Orpo）在評論這起辭職事件時表示，朱尼拉做出了「正確且唯一可行的決定」。歐爾波說：「這件事讓他不可能繼續（待在職位上），這對政府或是芬蘭來說都不是好事。」

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