氣候暖化影響 科學家：全球山區將出現更多極端降雨

山區極端降雨容易引發如同2022年巴基斯坦洪災的災難，這場洪水造成超過1700人死亡、該國三分之一的土地慘遭淹沒。（美聯社資料照）

2023/06/30 21:40

〔即時新聞／綜合報導〕全球暖化讓各地都出現比以往更強的極端氣候現象。最近一項新研究發現，原本的降雪現象正因為暖化而變成出現在山區的極端降雨，這代表未來將更容易出現長期的水資源短缺或2022年淹沒巴基斯坦三分之一土地的恐怖洪災。

根據《美聯社》報導，近日一則登載在「自然」期刊的研究顯示，根據1950年來全球各地的雨雪測量數據模擬未來氣候，研究人員發現全球氣溫每升高一度，高海拔地區的極端降雨就會增加多達15％。

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科學家表示，由於溫暖的空氣會累積更多水氣，只要山區增加一度，降雨量就會比一般地區多出兩倍以上。科學家指出，山區的大雨會造成比原本大雪更多更嚴重的問題，包括洪水、山體滑坡和水土流失。而地球上約四分之一的人口居住在靠近山區或山下的地區，許多民眾都將受到極端降雨和洪水的衝擊。

極端降雨引發的災難如2022年巴基斯坦的恐怖洪災，這場洪災造成超過1700人死亡、該國三分之一的土地慘遭淹沒。科學家認為，各國未來只能透過降低水資源使用、降低蓄水庫水位，或建造新的蓄水庫，來應對可能出現的大規模山區暴雨。

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