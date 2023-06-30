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    中國女在日本當無照密醫 非法替人打豐胸針、還無恥取高額費用

    中國一名沒有醫師執照的38歲女子，在日本不但非法替人進行豐胸與臉部除斑手術，事後甚至還索取高達上萬的費用。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照，歐新社）

    中國一名沒有醫師執照的38歲女子，在日本不但非法替人進行豐胸與臉部除斑手術，事後甚至還索取高達上萬的費用。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照，歐新社）

    2023/06/30 16:20

    〔即時新聞／綜合報導〕中國一名沒有醫師執照的38歲女子，在日本不但非法替人進行豐胸與臉部除斑手術，事後甚至還索取高達上萬的費用。日媒指出，被實施手術的患者，術後出現胸部疼痛、臉部腫脹等情形，通報警方後才得知對方竟是無照密醫，該名中國女子被捕後矢口否認自己的罪刑，甚至辯稱「忘了替誰注射過藥物」。

    綜合日媒報導，來自中國的38歲女子李平，在2022年1月起的2個月內，涉嫌在自己的家中非法替顧客進美容、整形等手術，且她並為持有任何合法的醫療執照，甚至她每次為顧客實施手術後，還會索取高達20萬至30萬日幣（約新台幣4.3萬至6.4萬元）的費用。

    報導指出，李平為2名同樣來自中國的女性顧客，分別進行豐胸與臉部除斑手術，當時還注射了類似玻尿酸的液體，然而術後她們卻出現胸部脹痛與臉部腫脹等症狀。2人事後向日本警方通報此事，經過警方調查後，確認李平是非法進行整形手術，並在28日依違反醫師法嫌疑將其逮捕。

    李平被逮後僅承認部分犯行，她先是向警方聲稱，自己的確知道只有持有執照的醫師，才可以進行打針等醫療行為，但又表示她已經忘記了自己是替誰注射過類似玻尿酸的液體。警方指出，李平通常透過朋友與熟客介紹客人，並在事後向顧客收取高額的手術費用，目前警方還在調查是否有其他受害者。

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