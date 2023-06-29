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    NASA計畫開發月球資源！ 除找氧氣、水還要「挖稀土」

    美國航空暨太空總署（NASA）計畫在2032年對月球進行大規模挖掘。示意圖。（圖擷取自@NASASTEM推特）

    美國航空暨太空總署（NASA）計畫在2032年對月球進行大規模挖掘。示意圖。（圖擷取自@NASASTEM推特）

    2023/06/29 15:27

    〔即時新聞／綜合報導〕近年美國航空暨太空總署（NASA）推動登月計畫「阿提米絲計畫」（Artemis program），除預計在2025年以前將美國太空人再次送上月球，還將同時開發月球上的潛在資源，從最初的氧氣與水資源，擴展到鐵礦及稀土等。知情科學家透露，NASA已經採取措施，計畫在2032年對月球進行大規模挖掘。

    《路透社》報導，NASA近年推動的「阿提米絲計畫」中，包含將1位女性及有色人種在內的太空人送上月球，並透過這次任務去學習，以推動未來前往火星的相關計畫。除此之外，該計畫還有一項關鍵部分，就是發展太空的商業機會。

    在NASA詹森太空中心（ohnson Space Center）任職35年的火箭科學家桑德斯（Gerald Sanders）表示，NASA正在尋求量化月球的潛在資源，包含氧氣、水、鐵礦及稀土等，以及進行早期探勘挖掘的研究，並預計在7月前發射一台鑽探機，計畫在2032年對土壤及風化層大規模挖掘，同時建立一個測試性質的加工廠。

    桑德斯指出，NASA制訂的這些計畫，都是為了太空商業化所做的嘗試，因開發月球資源將能削減探索太空帶來的成本，同時以此發展循環經濟，還有助於外部投資，促成更大規模的開發與生產，最終實現在月球建立可持續的基地，並向火星探索跨出關鍵一步。

    除此之外，桑德斯透露，這項計畫的首批客戶是商業火箭公司，該公司預期會利用月球資源，獲取太空探索所需的寶貴燃料與氧氣。

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