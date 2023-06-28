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    頂不住熱浪今年首傳中暑亡 西班牙成立新部門因應極端氣候

    西班牙政府宣布成立一個新部門因應極端氣候。圖為一名男子在西班牙馬德里里約公園納涼。（美聯社）

    西班牙政府宣布成立一個新部門因應極端氣候。圖為一名男子在西班牙馬德里里約公園納涼。（美聯社）

    2023/06/28 23:51

    〔即時新聞／綜合報導〕西班牙今年夏天迎來第一波極端熱浪，該國氣象機構AEMET預測，大部分地區的平均氣溫直到週四都將高達攝氏44度，週一（26日）更傳出有人中暑死亡，這是西班牙今年首次出現相關案例，政府也宣布將成立新部門以應變未來可能出現的極端氣候。

    《美聯社》報導，西班牙國家統計局近日公布一項數據，2022年為西班牙有紀錄以來最熱的一年，去年5月至8月間，連續熱浪導致的氣溫飆升讓122人死於中暑、233人死於脫水。在最熱的月份的喪命人數比2021年同期增加88％。2021年有189人死於中暑和脫水。

    一名西班牙南部的官員周一表示，今年已出現第一個因中暑死亡的農工，這是西班牙今年首例熱浪引起的死亡事件。政府也宣布將成立一個新部門調查並緩解極端氣候對人類健康的威脅。該國生態轉型部長里貝拉（Teresa Ribera）表示，逐年發生的氣溫上升讓弱勢族群面臨更大的風險，政府急需展開更多相關項目了解如何應對更長、更炎熱的夏季。

    去年夏天，西班牙馬德里一名市政工作人員因酷暑死亡後，政府就禁止在熱浪時期進行戶外工作，並制定工作場所的法定最高和最低溫度。

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