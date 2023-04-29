各國下周齊聚卡達討論阿富汗問題 塔利班未受邀

聯合國發言人28日證實，阿富汗的神學士（Taliban）政權並未受邀參與5月1、2日的杜哈（Doha）會議。此圖為2021年9月13日在瑞士舉辦的聯合國阿富汗援助大會。（歐新社）

2023/04/29 20:30

〔即時新聞／綜合報導〕外媒報導，各國代表受到聯合國邀請，下周將齊聚於卡達，共同討論阿富汗問題。聯合國發言人周五（28日）證實，阿富汗當前的神學士（Taliban）政權並未受邀與會。

聯合國上周發聲明表示，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）將於下個月1日及2日召集各國外交代表至卡達首都杜哈（Doha）開會，針對未來與阿富汗的關係進行協商並取得共識。

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《路透》報導，聯合國副秘書長（Amina Mohammed）17日表示，阿富汗現今的神學士政權在一定條件下能被承認，引發外界的強烈反彈。聯合國發言人杜加里克（Stephane Dujarric）28日發聲明表示，秘書長並未邀請神學士參與此會，並強調此會議的目的是讓各國在阿富汗問題上的取得共識，不會討論神學士能否受到承認。

《路透》20日的報導指出，一位不具名的美國官員表示，討論神學士能不能受到國際承認是不適當的，此問題一直都不是該場會議的重點。

俄羅斯駐聯合國大使涅本齊亞（Vasily Nebenzya）向媒體提到，此會目的是尋求各國對與阿富汗未來外交發展的共識，並不是神學士相關國際承認的問題。

聯合國發言人周五提到，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）並未邀請神學士與會。此圖為古特瑞斯（路透社）

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