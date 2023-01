神學士接手政權後 阿富汗前國會女議員家中遇害

2023/01/16 12:06

〔即時新聞/綜合報導〕阿富汗前女議員納比薩達(Mursal Nabizada)昨驚傳在家中被槍殺,因她是少數選擇在神學士接手政權,仍留在該國為民眾奮鬥的女性政治人物,此事件引發關注。神學士則稱,嚴正調查中。

綜合外媒報導,32歲的納比薩達為由美國支持前朝政府的議員,阿富汗首都喀布爾(Kabul)警察局長哈利德(Molvi Hamidullah Khalid)昨表示,身份不明槍手約在當地時間15日凌晨3點左右犯案,納比薩達、納比薩達手足、保鏢3人中彈,納比薩達身亡,其餘兩人則是重傷。

請繼續往下閱讀...

納比薩達陳屍於住家一樓書房,納比薩達媽媽表示,她聽到槍聲下樓後,槍手早已離開,她只看見女兒、兒子躺臥在地板,保鏢也中彈,一旁床鋪還有血漬。

同為阿富汗前議員瑪麗亞姆(Mariam Solaimankhil)昨在推特哀悼,納比薩達是一位堅強、直言不諱的女性,即使面對危險仍堅持自己的信念,儘管有機會離開阿富汗,她仍選擇留下為人民奮戰。

歐洲議會議員漢娜(Hannah Neumann)則氣憤在推特指責,神學士就是納比薩達案幕後黑手,推測其死因與他們建立性別種族隔離制度有關。

神學士日前宣布,大赦與前朝有關聯者。他們駁斥,殺害前朝政治人物等毫無根據的指控。

???? Mursal Nabizada, woman parliamentarian in #Afghanistan, was brutally killed alongside her bodyguard in her home, in #Kabul.



I am sad and angry and want the world to know! She was killed in darkness, but the #Taleban build their system of Gender Apartheid in full daylight. pic.twitter.com/7bCPYQpUZs