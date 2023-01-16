神學士接手政權後 阿富汗前國會女議員家中遇害

阿富汗前女議員納比薩達（Mursal Nabizada）昨驚傳在家中被槍殺。（法新社）

2023/01/16 12:06

〔即時新聞／綜合報導〕阿富汗前女議員納比薩達（Mursal Nabizada）昨驚傳在家中被槍殺，因她是少數選擇在神學士接手政權，仍留在該國為民眾奮鬥的女性政治人物，此事件引發關注。神學士則稱，嚴正調查中。

綜合外媒報導，32歲的納比薩達為由美國支持前朝政府的議員，阿富汗首都喀布爾（Kabul）警察局長哈利德（Molvi Hamidullah Khalid）昨表示，身份不明槍手約在當地時間15日凌晨3點左右犯案，納比薩達、納比薩達手足、保鏢3人中彈，納比薩達身亡，其餘兩人則是重傷。

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納比薩達陳屍於住家一樓書房，納比薩達媽媽表示，她聽到槍聲下樓後，槍手早已離開，她只看見女兒、兒子躺臥在地板，保鏢也中彈，一旁床鋪還有血漬。

同為阿富汗前議員瑪麗亞姆（Mariam Solaimankhil）昨在推特哀悼，納比薩達是一位堅強、直言不諱的女性，即使面對危險仍堅持自己的信念，儘管有機會離開阿富汗，她仍選擇留下為人民奮戰。

歐洲議會議員漢娜（Hannah Neumann）則氣憤在推特指責，神學士就是納比薩達案幕後黑手，推測其死因與他們建立性別種族隔離制度有關。

神學士日前宣布，大赦與前朝有關聯者。他們駁斥，殺害前朝政治人物等毫無根據的指控。

???? Mursal Nabizada, woman parliamentarian in #Afghanistan, was brutally killed alongside her bodyguard in her home, in #Kabul.



I am sad and angry and want the world to know! She was killed in darkness, but the #Taleban build their system of Gender Apartheid in full daylight. pic.twitter.com/7bCPYQpUZs — Hannah Neumann （@HNeumannMEP） January 15, 2023

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