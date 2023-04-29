殺害妻子兒女共5人 美國狠父被判處死刑

美國佛州男子麥可殺害妻子兒女共5人，被判處死刑。（美聯社）

2023/04/29 17:24

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛州男子麥可（Michael Jones），2019年7月因被妻子卡塞（Casei Jones）指責出軌，竟憤而持球棒將對方活活打死，又狠心殺害2名繼子和2名女兒，法官在陪審團建議判死後28日宣判麥可死刑。

據《紐約郵報》報導，筆錄資料顯示，麥可妻子卡塞查看丈夫手機後懷疑丈夫外遇，因此拿著球棒和麥可發生爭吵，孰料卻被麥可搶過球棒打死，4名年幼的小孩當時正在睡覺，沒有被吵醒。

請繼續往下閱讀...

麥可殺妻後用毯子包裹遺體，塞進行李箱內並暫時放在壁櫥裡，接著麥可使用妻子手機在她的社交平台帳戶上發文，假裝她還活著的假象。由於擔心沒人帶小孩去上學會被懷疑，因此麥可決定除掉2名繼子。

麥可供稱，他在8歲卡麥倫（Cameron Bowers）準備返校的前1週動手，趁著孩子熟睡時將其勒死並塞到行李箱裡，隔天則是用領帶勒住4歲繼子普雷斯頓（Preston Bowers），接著再放進浴缸將其溺斃。

麥可說，過了幾天後他載著2名親生女兒前往當地警局，考慮為自己的罪行自首，但最終他還是開車返家並狠心溺斃2歲的麥卡利（Mercalli Jones）和11個月大的阿拉納（Alyana Jones）。

2019年9月，麥可在小型車禍中被警方聞到車內氣味有異，經過檢查赫然發現車裡裝有準備遺棄的卡塞遺體。麥可被捕後帶著警方前往住處附近林區找到4名小孩的遺體，辯護律師聲稱麥可從小被父親猥褻、繼父家暴，因此有精神失常的情況，但最後仍然被判處死刑。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法