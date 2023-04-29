殺害妻子兒女共5人 美國狠父被判處死刑
2023/04/29 17:24
〔即時新聞／綜合報導〕美國佛州男子麥可（Michael Jones），2019年7月因被妻子卡塞（Casei Jones）指責出軌，竟憤而持球棒將對方活活打死，又狠心殺害2名繼子和2名女兒，法官在陪審團建議判死後28日宣判麥可死刑。
據《紐約郵報》報導，筆錄資料顯示，麥可妻子卡塞查看丈夫手機後懷疑丈夫外遇，因此拿著球棒和麥可發生爭吵，孰料卻被麥可搶過球棒打死，4名年幼的小孩當時正在睡覺，沒有被吵醒。
請繼續往下閱讀...
麥可殺妻後用毯子包裹遺體，塞進行李箱內並暫時放在壁櫥裡，接著麥可使用妻子手機在她的社交平台帳戶上發文，假裝她還活著的假象。由於擔心沒人帶小孩去上學會被懷疑，因此麥可決定除掉2名繼子。
麥可供稱，他在8歲卡麥倫（Cameron Bowers）準備返校的前1週動手，趁著孩子熟睡時將其勒死並塞到行李箱裡，隔天則是用領帶勒住4歲繼子普雷斯頓（Preston Bowers），接著再放進浴缸將其溺斃。
麥可說，過了幾天後他載著2名親生女兒前往當地警局，考慮為自己的罪行自首，但最終他還是開車返家並狠心溺斃2歲的麥卡利（Mercalli Jones）和11個月大的阿拉納（Alyana Jones）。
2019年9月，麥可在小型車禍中被警方聞到車內氣味有異，經過檢查赫然發現車裡裝有準備遺棄的卡塞遺體。麥可被捕後帶著警方前往住處附近林區找到4名小孩的遺體，辯護律師聲稱麥可從小被父親猥褻、繼父家暴，因此有精神失常的情況，但最後仍然被判處死刑。