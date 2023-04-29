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    驚險！校車司機暈倒 7年級學生英勇停車救了全車67人

    美國密西根州校車司機半路暈倒，國中生里夫斯（綠衣站立者）英勇停車拯救全車乘客性命。（美聯社）

    美國密西根州校車司機半路暈倒，國中生里夫斯（綠衣站立者）英勇停車拯救全車乘客性命。（美聯社）

    2023/04/29 10:26

    〔即時新聞／綜合報導〕美國密西根州沃倫聯合學區（Warren Consolidated Schools）1輛校車，於當地時間26日下午放學時間滿載66人出發，孰料司機半路上突然暈倒使得車輛偏離車道，幸好就讀7年級（國中一年級）的男學生里夫斯（Dillon Reeves）英勇停車，拯救了車上所有人員的性命。

    《CNN》報導，學區負責人利弗諾斯（Robert D. Livernois）透露，校車40歲女駕駛當時感覺身體不適，通知總部後打算靠邊停車等待醫療，但還沒開到預定停下的位置她就昏倒了，校車隨即朝著對向車流開去。

    在車上的國中生里夫斯見狀，立即放下背包從座位上跳起衝到駕駛座旁，抓住方向盤並順利將校車停在道路上，接著他回頭和車上的學生大喊快打911，沃倫警方和消防隊獲報後在短短幾分鐘內火速到場，一邊治療司機，一邊讓學生們轉搭其他校車回家。

    利弗諾斯表示，校車在過程中沒有任何損壞，沃倫消防隊也證實車上學生並未受傷，司機情況穩定送往醫院檢查。里夫斯父母在記者會上稱讚兒子是「小英雄」，讓他們感到非常自豪。

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