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    俄防長批美挑起軍事對抗 俄將提高在中亞戰備

    俄羅斯國防部長紹伊古28日出席在印度舉行的「上海合作組織」國防部長會議。（路透）

    俄羅斯國防部長紹伊古28日出席在印度舉行的「上海合作組織」國防部長會議。（路透）

    2023/04/28 19:25

    〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）28日在「上海合作組織」國防部長會議上，批評以美國為首的西方國家，透過烏克蘭戰爭要在戰略上擊敗俄國、威脅中國，維持其在世界上的獨霸地位；他指美國和其盟邦力圖強化在中亞的軍事存在，為此俄國將提高在中亞基地的作戰準備。

    紹伊古在印度新德里召開的上海合作組織國防部長會議上指出，華府和其盟邦正在實施其戰略計畫，挑起其他國家與俄羅斯和中國陷入軍事對抗，烏克蘭戰爭就清楚證明這一點，「其真正目標是要達成在戰略上擊敗俄羅斯、威脅中國，並維持其世界的獨霸地位。」

    他說，「西方對於強化多極世界的反對，最活躍的地方在印太地區，美國在該區域挑起瓦解現行東南亞國家協會（ASEAN）區域合作體系」，從建立「四方安全對話（Quad）」、「澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）」等政治軍事集團著手。

    紹伊古還指出，美國與其盟邦以協助打擊恐怖主義為藉口，正試圖重建在中亞的軍事存在，為此，「我們正提高俄軍在吉爾吉斯和塔吉克基地和其他反應部隊的作戰準備，因應可能的挑戰。他進一步表示，莫斯科視美國和美國盟邦，請求在中亞國家部署軍事基礎設施，是「直接威脅上海合作組織區域的穩定。」

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