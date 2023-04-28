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    施壓烏軍防線 俄企圖切斷烏克蘭巴赫姆特補給線

    俄國部隊27日企圖切斷通往烏克蘭東部城市巴赫姆特重要補給線，對烏軍防守部隊施加更多壓力，圖為26日巴赫姆特空拍圖，非事件照。（美聯社）

    俄國部隊27日企圖切斷通往烏克蘭東部城市巴赫姆特重要補給線，對烏軍防守部隊施加更多壓力，圖為26日巴赫姆特空拍圖，非事件照。（美聯社）

    2023/04/28 16:29

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭戰爭持續中，烏克蘭官方指，俄國部隊27日企圖切斷通往烏克蘭東部城市巴赫姆特（Bakhmut）的重要補給線，對烏軍防守部隊施加更多壓力。

    根據《路透》報導，俄羅斯27日試圖切斷通往巴赫姆特的補給線及通訊線路，對烏軍防守部隊施加更多壓力。巴赫姆特這座城市過去曾擁有7萬人口，隨俄羅斯對烏國展開侵略，這座城市已成廢墟，但俄方久攻長達10個月，仍無法完全拿下這座城市。

    《路透》指出，莫斯科視巴赫姆特為俄軍挺進其他烏克蘭城市的重要據點，基輔亦誓言要守住巴赫姆特，烏克蘭東部軍區司令部發言人奇列瓦蒂（Serhiy Cherevatyi）27日受訪時表示，巴赫姆特地區過去24小時以來，已發生至少13次衝突，俄軍最主要是想先切斷烏軍在此的通訊線路，針對巴赫姆特區域，烏克蘭仍持續運送補給，並將傷患撤出。

    俄羅斯國防部戰事報告並未直接提到有關巴赫姆特區域的內容。烏克蘭軍事分析家穆西延科（Oleksandr Musiyenko）則表示，在激烈交戰中，雙方佔領區域會迅速易手，但烏克蘭在巴赫姆特的部署成功起到反擊作用，讓俄軍無法輕易拿下該區。

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