壕溝戰影片曝光 烏軍以手榴彈消滅瓦格納傭兵

2023/04/24 16:32

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭戰爭持續中,俄烏雙方目前在烏克蘭東部巴赫姆特(Bakhmut)區域激戰中,推特流出一段烏克蘭武裝部隊與俄軍瓦格納傭兵壕溝戰的影片,最終瓦格納傭兵被烏軍以手榴彈炸死。

推特帳號「@UkraineNewsLive」在推特PO出2段影片,第一段影片有名瓦格納傭兵躲在壕溝內,烏軍在壕溝的另一側短距離交火,一開始烏軍投擲手榴彈沒炸到俄軍,俄軍探出頭時,烏軍馬上開火,俄軍則縮回躲藏處。

請繼續往下閱讀...

另一段影片則是俄軍疑似在包紮傷口,烏軍趕緊前進,近距離朝著該名俄軍士兵開火,而另一名烏軍則朝著奄奄一息的俄軍投擲手榴彈,俄軍士兵跟著爆炸煙霧消散。

「@UkraineNewsLive」在推文中表示「這就是巴赫姆特附近與瓦格納傭兵進行的壕溝戰,起出烏克蘭軍方與瓦格納傭兵發生交火,不久後烏克蘭士兵獲勝,他設法接進敵人並將其消滅。」

⚡⚡⚡And this is what a trench fight with a "#Wagnerian" looks like near Bakhmut



At first there is an exchange of fire and grenades between the #Ukrainian military and the "Wagnerian. Later the Ukrainian soldier wins - he manages to get close to the enemy and eliminate him. pic.twitter.com/3CuYz3ms3I