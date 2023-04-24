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    壕溝戰影片曝光 烏軍以手榴彈消滅瓦格納傭兵

    烏克蘭士兵近距離對俄軍開火。（圖擷自推特）

    烏克蘭士兵近距離對俄軍開火。（圖擷自推特）

    2023/04/24 16:32

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭戰爭持續中，俄烏雙方目前在烏克蘭東部巴赫姆特（Bakhmut）區域激戰中，推特流出一段烏克蘭武裝部隊與俄軍瓦格納傭兵壕溝戰的影片，最終瓦格納傭兵被烏軍以手榴彈炸死。

    推特帳號「@UkraineNewsLive」在推特PO出2段影片，第一段影片有名瓦格納傭兵躲在壕溝內，烏軍在壕溝的另一側短距離交火，一開始烏軍投擲手榴彈沒炸到俄軍，俄軍探出頭時，烏軍馬上開火，俄軍則縮回躲藏處。

    另一段影片則是俄軍疑似在包紮傷口，烏軍趕緊前進，近距離朝著該名俄軍士兵開火，而另一名烏軍則朝著奄奄一息的俄軍投擲手榴彈，俄軍士兵跟著爆炸煙霧消散。

    「@UkraineNewsLive」在推文中表示「這就是巴赫姆特附近與瓦格納傭兵進行的壕溝戰，起出烏克蘭軍方與瓦格納傭兵發生交火，不久後烏克蘭士兵獲勝，他設法接進敵人並將其消滅。」

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