為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    安倍接班人、侄兒與維族女性當選 矢板明夫：反映日積極抗中民意

    日本23日舉行了統一地方選舉和參眾議院5席補選，安倍的侄兒31歲的岸信千世、安倍選區的接班人38歲的前下關市議員吉田真次與34歲的維吾爾女性英利Arfyia皆當選。（圖擷自臉書）

    日本23日舉行了統一地方選舉和參眾議院5席補選，安倍的侄兒31歲的岸信千世、安倍選區的接班人38歲的前下關市議員吉田真次與34歲的維吾爾女性英利Arfyia皆當選。（圖擷自臉書）

    2023/04/25 14:12

    〔即時新聞／綜合報導〕日本23日舉行了統一地方選舉和參眾議院5席補選，安倍的侄兒31歲的岸信千世、安倍選區的接班人38歲的前下關市議員吉田真次與34歲的維吾爾女性英利Arfyia皆當選，對此資深媒體人矢板明夫表示，這個結果反映了日本社會「積極抗中」的民意。

    矢板明夫在臉書PO文表示，日本23日舉行了統一地方選舉和參眾議院5席補選，執政的自民黨在補選取得了4勝1敗的好成績。已故首相安倍晉三故鄉山口縣的2選區和4選區，安倍的侄兒、31歲的岸信千世，以及安倍選區的接班人、38歲的前下關市議員吉田真次，雙雙當選，被視為是延續了安倍前首相的政治香火。

    而繼承安倍選區的吉田真次，獲得了63%的選票，取得了輾壓性的勝利，全力輔選的安倍晉三夫人昭惠女士喜極而泣，對媒體說：「這場選舉也是外子的最後一戰。承蒙大家支持，順利地將席位交給了年輕人。終於可以放心了。」

    矢板明夫表示，這場選舉自民黨一開始不順，直到岸田文雄首相在和歌山縣輔選時遇到襲擊、險遭不測，之後自民黨士氣大振，終於扭轉劣勢、反敗為勝，而另外引人注目的是，自民黨也拿下眾議院千葉5區的議席。這個選區包括了千葉縣的市川市和浦安市，正是我的家鄉，而這個選區原本的眾議院議員，去年被查出有4000萬日元的政治獻金沒有按規定上報，從而辭去了國會議員。

    矢板明夫指出，一般來說之後的補選會對在野黨有利，但沒想到自民黨又贏回來了。當選的是一位34歲的女生英利Arfyia。她的父母都是出身中國維吾爾自治區的維吾爾人，她是在10歲那年與父母一同取得日本國籍的，會講五門語言，並曾任職日本銀行和聯合國，提出的政策是是非常「鷹派」的。

    矢板明夫續指，英利的政策包括修改和平憲法、增加國防預算、展開強有力的外交和國防政策等等，看起來完全不像一個年輕女性議員的主張。這可能和她家鄉的維吾爾同胞被中共迫害有關係，而她的當選也反映了日本社會「積極抗中」的民意。自民黨能夠找出她這麼一位候選人，也可以說是非常高明的政治判斷，期待岸信千世、吉田真次和英利Arfyia都能夠在國會有良好的表現。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    尹錫悅盼與日和解 總統府高層：不修復韓日關係有損國家利益
    2023/04/25 11:47

    尹錫悅盼與日和解 總統府高層：不修復韓日關係有損國家利益
    秋刀魚捕獲量持續低迷 日本決定將捕撈上限降低24％
    2023/04/25 10:50

    秋刀魚捕獲量持續低迷 日本決定將捕撈上限降低24％

    消暑妙方 清涼一夏就靠這步
    日本控看過來！日觀光局力推11個旅遊秘境
    2023/04/25 07:58

    日本控看過來！日觀光局力推11個旅遊秘境
    挺台維吾爾美女 當選日本眾議員
    2023/04/25 05:30

    挺台維吾爾美女 當選日本眾議員

    存款利率最高8% 理財首選NewNewBank
    南韓恢復日本貿易優惠國待遇
    2023/04/25 05:30

    南韓恢復日本貿易優惠國待遇
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播