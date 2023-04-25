安倍接班人、侄兒與維族女性當選 矢板明夫：反映日積極抗中民意

日本23日舉行了統一地方選舉和參眾議院5席補選，安倍的侄兒31歲的岸信千世、安倍選區的接班人38歲的前下關市議員吉田真次與34歲的維吾爾女性英利Arfyia皆當選。（圖擷自臉書）

2023/04/25 14:12

〔即時新聞／綜合報導〕日本23日舉行了統一地方選舉和參眾議院5席補選，安倍的侄兒31歲的岸信千世、安倍選區的接班人38歲的前下關市議員吉田真次與34歲的維吾爾女性英利Arfyia皆當選，對此資深媒體人矢板明夫表示，這個結果反映了日本社會「積極抗中」的民意。

矢板明夫在臉書PO文表示，日本23日舉行了統一地方選舉和參眾議院5席補選，執政的自民黨在補選取得了4勝1敗的好成績。已故首相安倍晉三故鄉山口縣的2選區和4選區，安倍的侄兒、31歲的岸信千世，以及安倍選區的接班人、38歲的前下關市議員吉田真次，雙雙當選，被視為是延續了安倍前首相的政治香火。

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而繼承安倍選區的吉田真次，獲得了63%的選票，取得了輾壓性的勝利，全力輔選的安倍晉三夫人昭惠女士喜極而泣，對媒體說：「這場選舉也是外子的最後一戰。承蒙大家支持，順利地將席位交給了年輕人。終於可以放心了。」

矢板明夫表示，這場選舉自民黨一開始不順，直到岸田文雄首相在和歌山縣輔選時遇到襲擊、險遭不測，之後自民黨士氣大振，終於扭轉劣勢、反敗為勝，而另外引人注目的是，自民黨也拿下眾議院千葉5區的議席。這個選區包括了千葉縣的市川市和浦安市，正是我的家鄉，而這個選區原本的眾議院議員，去年被查出有4000萬日元的政治獻金沒有按規定上報，從而辭去了國會議員。

矢板明夫指出，一般來說之後的補選會對在野黨有利，但沒想到自民黨又贏回來了。當選的是一位34歲的女生英利Arfyia。她的父母都是出身中國維吾爾自治區的維吾爾人，她是在10歲那年與父母一同取得日本國籍的，會講五門語言，並曾任職日本銀行和聯合國，提出的政策是是非常「鷹派」的。

矢板明夫續指，英利的政策包括修改和平憲法、增加國防預算、展開強有力的外交和國防政策等等，看起來完全不像一個年輕女性議員的主張。這可能和她家鄉的維吾爾同胞被中共迫害有關係，而她的當選也反映了日本社會「積極抗中」的民意。自民黨能夠找出她這麼一位候選人，也可以說是非常高明的政治判斷，期待岸信千世、吉田真次和英利Arfyia都能夠在國會有良好的表現。

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