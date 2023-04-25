歐洲每年逾1200未成年人因空污早逝 也會加劇氣喘等慢性病

歐洲環保署研究顯示，空污每年造成歐洲逾1200名18歲以下兒童早逝，而且大幅增加日後罹患慢性病的風險。圖為德國西部的燃煤發電廠。（法新社檔案照）

2023/04/25 07:20

〔編譯林雨萱／綜合報導〕歐洲環保署（EEA）24日公布的研究顯示，空氣污染每年造成歐洲逾1200名18歲以下兒童、少年早逝，而且大幅增加日後罹患慢性病的風險。不過，這研究不包括俄羅斯、烏克蘭、英國等主要工業國家，代表死亡總人數可能更高。

法新社報導，這是歐洲環保署首次針對兒童所做的研究，涉及30多個國家，包括27個歐盟成員國。EEA表示，儘管近期有所改善，但許多歐洲國家的主要空氣污染物，仍頑強地高於世界衛生組織（WHO）制定的空氣品質標準，尤其是中東歐和義大利。數據顯示，19％都市人口暴露不符合WHO建議的空氣品質下。

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EEA去年11月公布，歐盟、冰島、列支敦斯登、挪威、瑞士、土耳其等國在2020年共有23.8萬人因空氣污染早逝。

歐洲環保署指出，相對於每年統計的歐洲人口總數，該年齡區間的早逝人數較低，但過早死亡代表失去未來潛能，而且童年時期和日後均會伴隨慢性病的沉重負擔。

EEA敦促當局聚焦於改善學校、托兒所、運動設施、大眾運輸樞紐附近的空氣品質。報告指出，空氣污染會提升多項健康問題的風險，包括氣喘、肺功能下降、呼吸道感染、過敏等。此外，糟糕的空氣品質也會加劇氣喘等慢性病，9％歐洲孩童和青少年為此所苦，還會增加成年後罹患慢性病的風險。

歐洲環保署去年表示，歐洲可望在2030年前，將早逝人數減少至2005年的50％。1990年代初期，懸浮微粒導致27個歐盟成員國每年共有100萬人早逝，至2005年減少為43.1萬人。

WHO表示，歐洲的空污情況相對於全球其他地區已經算較好，全球每年有700萬人死於空氣污染，幾乎與吸菸等不良習慣造成的死亡人數相等；其中數百萬人年齡不到15歲。

WHO在2020年9月發布新版空氣品質指南，嚴格限制2005年設定的主要污染物標準。泰國衛生官員上週表示，今年已有240萬人因空氣污染引發的健康問題住院治療。懸浮微粒主要來自汽車和卡車排放的廢氣，可穿透肺部，被視為最嚴重的空氣污染物，其次則是二氧化氨和臭氧。

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