台海、南海情勢升溫 菲律賓將促美國闡明共同防禦條約承諾

美菲年度「肩並肩」聯合軍演進入最後一週，美軍23日在蘇比克灣向菲軍展示AC-130J「幽靈騎士」空中砲艇機。（法新社）

2023/04/25 00:12

〔編譯林雨萱／綜合報導〕菲律賓總統小馬可仕24日表示，由於區域情勢持續升溫，他將敦促美國總統拜登闡明華府基於1951年「菲美共同防禦條約」捍衛菲國的承諾程度為何。小馬可仕5月1日將與拜登舉行會談，白宮稱本次會談將重申「捍衛菲律賓的堅定承諾」。

基於對南海衝突風險升高的疑慮，過去2屆菲國政府均曾敦促美國確切說明，美方會在什麼情況下根據「菲美共同防禦條約」保衛盟友。

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小馬可仕接受電台專訪時表示，需要調整菲美共同防禦條約，因為當前南海、台灣和北韓情勢發生變化，「情勢正在升溫」。中國持續在南海增加軍事建設和海警資產，包括在南沙群島的人工島上裝設射程涵蓋菲律賓的飛彈系統。

對此，小馬可仕政府尋求強化和美國的軍事結盟，本月11日展開歷來最大規模年度「肩並肩」聯合軍演，動員1.22萬名美軍和5400名菲軍，人數幾乎是去年的2倍。

小馬可仕24日提到，應該會與拜登討論，菲美同盟關係具體內容為何，以及如何處理與中國的緊張關係，「我們的夥伴關係為何？可以做些什麼來緩解或減少口舌之爭？」

與此同時，中國國防部24日也透過「微博」宣布，根據2023年國際軍事合作計畫和中新雙方共識，中國海軍飛彈護衛艦「玉林號」、獵掃雷艦「赤壁號」將於4月下旬至5月上旬，前往新加坡參加「中新合作—2023」海上聯合演習及亞洲國際海事防務展，中國海軍代表團將於活動期間觀摩海事防務展，並參加國際海事安全研討會。這是中星兩國2021年以來首度舉行聯合軍演。

新加坡總理李顯龍19日表示，美國和中國在香港、新疆及西藏議題上存有分歧，但最危險的潛在衝突熱點是台灣議題；星國和中國是「好朋友」，和台灣也是「老朋友」。

美菲年度「肩並肩」聯合軍演進入最後一週，美軍23日在蘇比克灣向菲軍展示CV-22魚鷹型傾斜旋翼機。（法新社）

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