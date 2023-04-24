克宮發言人兒子曾赴烏參戰？ 同時間名下特斯拉在俄吃罰單

克里姆林宮發言人佩斯科夫（左）與他的兒子尼古拉。（圖擷取自尼古拉個人IG）

2023/04/24 17:04

〔編譯陳成良／綜合報導〕去年9月，克里姆林宮發言人佩斯科夫尼古拉‧佩斯科夫（Nikolai Peskov）傳出耍特權拒絕接受徵召。尼古拉日前自爆，曾以化名擔任「瓦格納」僱傭兵集團的砲兵，間接證實閃過「國家徵召」，不過卻被抓包，尼古拉自稱在烏克蘭服役期間，他名下的特斯拉電動車持續在莫斯科市區違反交通規則，被開罰單。

現年33歲的尼古拉接受《共青團真理報》採訪時說，他父親在烏克蘭全面戰爭開始時，幫助他加入了「瓦格納」集團。尼古拉還聲稱，他因在烏克蘭盧甘斯克地區的「某項戰鬥壯舉」，獲得了「英勇」勳章。

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不過俄國獨立媒體《Meduza》23日報導，多家自媒體都懷疑尼古拉真的服役參戰，因為他的特斯拉電動車同一時間點在莫斯科繼續被開罰單。

據匿名Telegram 頻道「 VChK-OGPU」（該名稱來自蘇聯時期的政治懲罰機構）揭露，尼古拉在今年3月底之前擁有的特斯拉Model X，於2022年7月24日和2022年11月 6日先後在莫斯科市區違反了交通法規而吃罰單，這段時間據稱他在烏克蘭參戰。該Telegram頻道發布了監控攝像的截圖，記錄了這輛特斯拉超速的情況。

另一家自媒體《Sot》則指出，除了尼古拉，他父親佩斯科夫也曾使用過這輛車。Sota聲稱，儘管已經賣掉了這輛車，但尼古拉繼續持有該車兩份強制性民事責任保單中的一份。

獨立媒體《Agentstvo》則認為，尼古拉本人可能犯了罪，以待罪之身跟其他囚犯一起加入「瓦格納」。

尼古拉是俄國RT電視台前體育記者，為俄羅斯戰略火箭軍的退伍士兵，是俄國去年9月首波動員30萬兵力的優先徵召對象。

不過，由俄國反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）的支持者在YouTube創建的《大眾政治》頻道，主持人假冒徵召軍官對尼古拉發出兵單，在直播中打電話要他隔天上午10點到徵兵辦公室報到，沒想到他竟拒絕接受「國家徵召」，還亮出老爸名號，透露會用「另一個層面」的手段解決徵召問題。

尼古拉的特斯拉電動車，在莫斯科市區超速違規，遭監控攝影機拍下。（圖翻攝自Telegram）

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