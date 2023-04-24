克里姆林宮發言人之子承認 曾以傭兵身分赴烏作戰

克里姆林宮發言人佩斯科夫之子、尼古拉‧佩斯科夫（Nikolai Peskov）接受俄媒訪問時證實，他曾化名參加瓦格納集團，並在烏克蘭服役。圖為俄軍士兵示意圖。（美聯社）

2023/04/24 10:27

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯最大僱傭兵組織瓦格納集團領導人普里格津（Yevgeny Prigozhin）近期爆料，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）的兒子曾在瓦格納集團中服役，而佩斯科夫之子、尼古拉‧佩斯科夫（Nikolai Peskov）接受俄媒訪問時證實，他曾化名參加瓦格納集團，並作為一名砲兵在烏克蘭服役。

綜合外媒報導，俄羅斯《共青團真理報》22日發表訪問內容指出，現年33歲的尼古拉‧佩斯科夫證實他曾在瓦格納集團服役一段時間，並表示這是他的決定，「我認為這是我的職責所在」。

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尼古拉‧佩斯科夫表示，在經過3週訓練之後他前往烏克蘭盧甘斯克地區，以化名身份作戰，過程不滿半年，並曾被授予1枚勳章。被問到父親對他服役一事的看法時，尼古拉‧佩斯科夫說：「我認為他為我感到驕傲，我父親跟我說，我做了正確的決定。」

俄羅斯《工商日報》（Kommersant）報導指出，尼古拉‧佩斯科夫出生於1990年，1991年蘇聯解體後在英國住了10年，之後他返回俄羅斯，並於2010年至2012年在戰略火箭軍服役。

俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（見圖）之子被爆出曾在瓦格納集團服役，而佩斯科夫之子也親口證實此事。（路透）

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