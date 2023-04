「春季反攻」跡象曝光？ 美智庫指烏軍已跨河建立陣地

美國智庫評估,烏軍已在第聶伯河東岸建立陣地,烏媒認為這可能代表「反攻已經開始」,但烏克蘭軍方對此並沒有多做回應,僅表示目前「仍需耐心等待」。(路透)

2023/04/24 08:42

〔即時新聞/綜合報導〕烏俄戰爭仍持續進行中,烏克蘭的反攻近期似乎已有動作,美國智庫22日評估,烏軍已在第聶伯河東岸建立陣地,烏媒認為這可能代表「反攻已經開始」,不過烏克蘭軍方對此並沒有多做回應,僅表示目前「仍需耐心等待」。

根據《美聯社》報導,美國智庫戰爭研究所(Institute for the Study of War,ISW)22日報告指出,依據親克里姆林宮軍方部落格上的地理定位畫面顯示,烏軍已經在位於第聶伯河東岸、赫爾松市(Kherson)對岸的奧列什基鎮(Oleshky)附近建立據點及穩定補給線。

ISW指出,除了奧列什基鎮以外,烏軍也在接近附近的達奇村(Dachi),親俄部落客聲稱烏軍已維持這些陣地數週,表明俄羅斯對該地區缺乏控制力。ISW提到,俄軍可能傾向鞏固在烏克蘭的現有成果,而不是發起一波代價高昂的新行動。

過去分析人士普遍認為,若烏克蘭要進行所謂「春季反攻」,主要目標將是突破俄羅斯占領區與克里米亞半島之間的「陸地走廊」,穿越第聶伯河便是此行動的第一步。烏媒報導指稱,在第聶伯河東岸設置此類陣地,代表反攻已經開始。

烏克蘭南部軍區司令部發言人胡梅紐克(Natalia Humeniuk)則對此回應,應該耐心等待。針對戰爭研究所的分析報告內容,胡梅紐克並沒有證實或否認,僅表示基於作戰和安全因素,她無法揭露第聶伯河三角洲的軍事行動細節。胡梅紐克告訴烏克蘭電視台:「當前線穿過一條寬闊大河,必須克服像第聶伯河這樣的障礙,這是非常艱難的工作。」

由俄羅斯扶植的赫爾松地區地方官員在23日則否認烏軍已在第聶伯河東岸設置陣地,推測戰爭研究所引用的資料是烏軍單位在被迫撤退前「自拍」穿越第聶伯河。

