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    「春季反攻」跡象曝光？ 美智庫指烏軍已跨河建立陣地

    美國智庫評估，烏軍已在第聶伯河東岸建立陣地，烏媒認為這可能代表「反攻已經開始」，但烏克蘭軍方對此並沒有多做回應，僅表示目前「仍需耐心等待」。（路透）

    美國智庫評估，烏軍已在第聶伯河東岸建立陣地，烏媒認為這可能代表「反攻已經開始」，但烏克蘭軍方對此並沒有多做回應，僅表示目前「仍需耐心等待」。（路透）

    2023/04/24 08:42

    〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭仍持續進行中，烏克蘭的反攻近期似乎已有動作，美國智庫22日評估，烏軍已在第聶伯河東岸建立陣地，烏媒認為這可能代表「反攻已經開始」，不過烏克蘭軍方對此並沒有多做回應，僅表示目前「仍需耐心等待」。

    根據《美聯社》報導，美國智庫戰爭研究所（Institute for the Study of War，ISW）22日報告指出，依據親克里姆林宮軍方部落格上的地理定位畫面顯示，烏軍已經在位於第聶伯河東岸、赫爾松市（Kherson）對岸的奧列什基鎮（Oleshky）附近建立據點及穩定補給線。

    ISW指出，除了奧列什基鎮以外，烏軍也在接近附近的達奇村（Dachi），親俄部落客聲稱烏軍已維持這些陣地數週，表明俄羅斯對該地區缺乏控制力。ISW提到，俄軍可能傾向鞏固在烏克蘭的現有成果，而不是發起一波代價高昂的新行動。

    過去分析人士普遍認為，若烏克蘭要進行所謂「春季反攻」，主要目標將是突破俄羅斯占領區與克里米亞半島之間的「陸地走廊」，穿越第聶伯河便是此行動的第一步。烏媒報導指稱，在第聶伯河東岸設置此類陣地，代表反攻已經開始。

    烏克蘭南部軍區司令部發言人胡梅紐克（Natalia Humeniuk）則對此回應，應該耐心等待。針對戰爭研究所的分析報告內容，胡梅紐克並沒有證實或否認，僅表示基於作戰和安全因素，她無法揭露第聶伯河三角洲的軍事行動細節。胡梅紐克告訴烏克蘭電視台：「當前線穿過一條寬闊大河，必須克服像第聶伯河這樣的障礙，這是非常艱難的工作。」

    由俄羅斯扶植的赫爾松地區地方官員在23日則否認烏軍已在第聶伯河東岸設置陣地，推測戰爭研究所引用的資料是烏軍單位在被迫撤退前「自拍」穿越第聶伯河。

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