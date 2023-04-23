政二代也要上前線？ 克宮發言人兒子遭爆曾在瓦格納服役

克里姆林宮發言人佩斯科夫（見圖）的兒子遭爆料曾在瓦格納集團中服役。（路透）

2023/04/23 08:03

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭仍持續進行，俄羅斯傭兵集團「瓦格納」在烏東前線是俄軍進攻的重要戰力，瓦格納集團領導人普里格津（Yevgeny Prigozhin）近期接受俄媒訪問時爆料，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）的兒子曾在瓦格納集團中服役。

綜合外媒報導，普里格津近期接受《俄羅斯新聞社》（RIA）訪問時透露，佩斯科夫曾與他密會，普里格津說：「他請我帶他的兒子，如果我沒記錯，佩斯科夫的兒子曾在美國或英國生活過一段時間，佩斯科夫對我說『讓他當一個簡單的砲兵』。」

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普里格津提到，佩斯科夫的兒子工作做得很好，作為一位步槍兵，他與其他人一樣服役、身處泥濘中，並操作多管火箭發射系統，「很少有人知道這件事」。針對佩斯科夫之子的服役時間點，普里格津並未提及，也沒有點名佩斯科夫之子是否是在烏克蘭以瓦格納傭兵的身分戰鬥。

轉型為軍事分析專家的頓巴斯親俄民兵前指揮官吉爾金（Igor Girkin）表示，佩斯科夫之子可能是在前線風險最小的地區服役，他提到，克宮精英高層的後代很少會被派上前線。

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