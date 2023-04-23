為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    政二代也要上前線？ 克宮發言人兒子遭爆曾在瓦格納服役

    克里姆林宮發言人佩斯科夫（見圖）的兒子遭爆料曾在瓦格納集團中服役。（路透）

    克里姆林宮發言人佩斯科夫（見圖）的兒子遭爆料曾在瓦格納集團中服役。（路透）

    2023/04/23 08:03

    〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭仍持續進行，俄羅斯傭兵集團「瓦格納」在烏東前線是俄軍進攻的重要戰力，瓦格納集團領導人普里格津（Yevgeny Prigozhin）近期接受俄媒訪問時爆料，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）的兒子曾在瓦格納集團中服役。

    綜合外媒報導，普里格津近期接受《俄羅斯新聞社》（RIA）訪問時透露，佩斯科夫曾與他密會，普里格津說：「他請我帶他的兒子，如果我沒記錯，佩斯科夫的兒子曾在美國或英國生活過一段時間，佩斯科夫對我說『讓他當一個簡單的砲兵』。」

    普里格津提到，佩斯科夫的兒子工作做得很好，作為一位步槍兵，他與其他人一樣服役、身處泥濘中，並操作多管火箭發射系統，「很少有人知道這件事」。針對佩斯科夫之子的服役時間點，普里格津並未提及，也沒有點名佩斯科夫之子是否是在烏克蘭以瓦格納傭兵的身分戰鬥。

    轉型為軍事分析專家的頓巴斯親俄民兵前指揮官吉爾金（Igor Girkin）表示，佩斯科夫之子可能是在前線風險最小的地區服役，他提到，克宮精英高層的後代很少會被派上前線。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    美外洩情報曝：俄傭兵瓦格納直接接觸中國 請求供應軍火
    2023/04/21 07:48

    美外洩情報曝：俄傭兵瓦格納直接接觸中國 請求供應軍火
    烏克蘭孩童、戰俘都殺無赦 瓦格納傭兵驚曝：我只說了10％
    2023/04/20 00:01

    烏克蘭孩童、戰俘都殺無赦 瓦格納傭兵驚曝：我只說了10％

    京站女王節加碼送6000 再抽出國旅遊！
    砲灰用光了？俄街頭擺攤祭12萬月薪騙新兵上門
    2023/04/16 19:42

    砲灰用光了？俄街頭擺攤祭12萬月薪騙新兵上門
    美國外洩軍事文件解密 俄傭兵試圖向北約成員國買武器
    2023/04/13 08:23

    美國外洩軍事文件解密 俄傭兵試圖向北約成員國買武器
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播