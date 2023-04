醜態畢露！公廁衛生紙剛換 中國人簇擁瘋搶......不到1分鐘全沒！

2023/04/23 20:09

〔即時新聞/綜合報導〕自私醜態畢露!中國知名維權人士曾錚近日於推特分享一段據稱是在中國重慶市一處公共廁所前拍攝的影片,可以看到一群大叔大媽擠在公廁外瘋搶剛換新的衛生紙,沒多久工夫一大捲衛生紙被搶光,影片曝光後讓外國網友直呼傻眼。

目前流亡美國的中國人權活動家、作家曾錚,本月22日透過推特分享一段影片,畫面中可見一處公廁出入口前擠了數名大叔大媽,幾人瘋狂抽取衛生紙直至全空,卻未見一人帶著衛生紙如廁。曾錚指稱,這段影片是本月21日於中國重慶一處公廁前拍到的,當時給大眾使用的衛生紙剛換新,附近一群大叔大媽見狀簇擁而上,「不到一分鐘的時間,一大卷衛生紙就不見了……」。

曾錚感慨表示,「2001年時,有一位西方國家的法輪功成員要秘密前往北京抗議中共鎮壓法輪功,啟程前她問我『有什麼要特別注意的』,我只建議她『出門時記得帶自己的衛生紙』。她對此感到納悶,我回答『因為公共廁所沒有衛生紙......如果公共廁所提供衛生紙,大家就會把衛生紙帶回家』。當時她對我的回應感到匪夷所思,在那次對話的過程中,我感到非常慚愧,我不得不跟她解釋因為不管怎樣,大家一定會把公廁的衛生紙帶回家。22年後的今天,情況似乎有所好轉,因為現在公共廁所確實有提供衛生紙,只是人的情況完全沒有改善。」

該影片被分享出來後讓大批外國網友直呼「大開眼界」。另外也有人好奇「為何中國的公廁衛生紙要放在公廁外」,釣出不少中國網友留言解惑,「放外面是防偷搶,不然一個單間一捲衛生紙成本高,誰偷的也不知道,但這影片看來是防了個辛酸」、「成本問題,放外頭一個就夠了,用完就用完了,心情好可能給續一個。放單間裡,每個單間一個,成本就倍增了」、「因為擺廁紙的人的目的不是為了方便如廁的人,而是為了宣傳它們也達到了西方的文明」。

事實上,中國民眾把公廁免費捲筒衛生紙帶回自家用已不是新鮮事,過去還曾被中官媒自己報導出來批評一番,「牆內」也有不少網友直言「公民素質低落」。

In less than one minute, a big roll of toilet paper is gone, in a public restroom in #Chongqing City, #CCPChina, on Apr 21, 2023.

In 2001, a western #FalunGong was going to secretly travel to #Beijing to protest against the #CCP's crackdown on Falun Gong. Before she left, she… pic.twitter.com/ia4M0EX4q9