達美航空頭等艙乘客強吻空少 落地後被逮捕

達美航空頭等艙男乘客，在機上強吻空少脖子。達美航空客機示意圖。（美聯社）

2023/04/23 13:11

〔即時新聞／綜合報導〕達美航空從美國明尼蘇達州飛往阿拉斯加的517號航班，本月10日發生頭等艙61歲男性乘客伯克（David Alan Burk）強吻空少脖子的事件，飛機落地後伯克立即遭到逮捕。

據《福斯新聞》報導，伯克在登機後由於沒拿到飲品，因此對這名空少感到不滿，等到起飛後終於喝到紅酒緩和了情緒，讓他主動和空少握手。大約過了10分鐘左右，伯克起身去上廁所時途經空中廚房並看到空少，大讚對方長得很好看並詢問是否可以親一下。

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空少對此禮貌性地拒絕，但伯克仍不放棄直說親親脖子就好，接著便把對方拉過來親吻頸部，讓空少感到非常不舒服並且措手不及，事後空少向其他空服員說明此事，並希望暫時不要讓自己去頭等艙服務。

等到伯克回到座位坐好，空服員們發現他竟然在空中廚房打翻機長的餐點，機長接獲通知後立即向塔台通報，隨即認定其具有安全威脅，因此飛機降落在阿拉斯加安克拉治時伯克迅速被捕。

伯克對此辯稱自己登機後喝完紅酒就睡著了，一直待在座位上沒離開。但刑事訴訟文件顯示，伯克除了第一次起身去廁所趁機強吻空少之外，後來總計喝了3杯紅酒又醉醺醺地去洗手間，等到回到座位上才入睡，因此至少有2次離座。

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