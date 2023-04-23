伊斯坦堡迎開齋節 民眾心繫災區赴清真寺祈福

土耳其伊斯坦堡聖索菲亞清真寺外，穆斯林齊聚禮拜慶祝開齋節。（路透）

2023/04/23 08:43

〔中央社〕土耳其為期3天的開齋節21日開始，在這個首重情誼及團聚的假日，民眾除了按往例返鄉、野餐、購物分送糖果給兒童外，也赴清真寺為地震災區祈福，盼能為失去親人、家園的災民撫平悲傷。

開齋節於齋戒月結束後登場，民眾慶祝完成伊斯蘭教五功「證信、禮拜、齋戒、天課和朝覲」之一，並感謝神的祝福。伊斯坦堡鬧區去年底經歷土耳其5年來最致命的一波爆炸攻擊，今天人潮不減，主要街道上人車交錯，氣氛熱鬧。

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大批民眾湧向清真寺祈禱，除了為親友，也為2月地震的逝者，及無法與親人共度節慶的倖存者祈福。25歲的律師傅康今天與家人一同前往聖索菲亞（Hagia Sophia）清真寺禮拜，他對中央社表示，全土耳其上下對震災區發生的事情感到非常難過，心都揪在那裡。

他說，所有土耳其人都受到這次地震影響，「我們為死者祈禱，希望傷者早日康復」。摩洛哥遊客馬萬（Marwan）也心繫因這次強震而痛苦萬分的敘利亞及土耳其人，表示將力挺災民。

開齋節等同新年，稱為Eid al-Fitr。Eid意指盛宴，Fitr代表開齋。這段期間穆斯林以寬容相待，也與久違的親人重逢，或為已故親人掃墓。

今年的開齋節雖然籠罩在震災哀傷中，土耳其民眾仍希望兒童不受負面情緒干擾，到處走走晃晃，歡度這個又稱「糖果節」的假期。有一說認為穆斯林齋戒月大餐前會先吃椰棗及糖果，開齋節才有糖果節之稱。

土耳其民眾大多早早起床，與家人一同享用比平常豐富的早餐。早餐後，孩子們挨家挨戶向鄰居收糖果或零用錢，彷彿萬聖節於白晝登場。民眾接著帶著孩子拜訪親戚和鄰居，再吃一輪食物及糖果。也有人特別準備開齋節禮物，發送給家人、朋友和鄰居，還會製作特殊的餐點及甜點慶祝。

伊斯坦堡今年開齋節正逢藍色清真寺400年來最全面的修復作業完工。這座具有6座宣禮塔的地標耗時6年，昨天正式揮別鷹架及布簾，全面開放民眾入內禮拜。

藍色清真寺是穆斯林世界最重要的清真寺之一，建於鄂圖曼帝國全盛時期，是當時權力及影響力的縮影。如今重新開放對穆斯林相當重要，在開齋節入內禮拜，更是別具意義。

當地人稱藍色清真寺為蘇丹艾哈邁德清真寺，由建築師阿加（Sedefkar Mehmet Agha）17世紀奉蘇丹艾哈邁德之令建造，1617年開放禮拜，與聖索菲亞清真寺面對面相望，是伊斯坦堡眾人必打卡的地點之一。

藍色清真寺內部裝飾伊茲尼克（Iznik）出產的藍白瓷磚，藍色瓷磚排列成複雜的圖案和設計，使清真寺內部呈現一片醒目的藍牆。這座地標以藍為主色，除了因為色彩本身美外，也有精神層面的考量。

藍色在伊斯蘭文化中是神聖的顏色，象徵天空及天堂。此外，人們認為在清真寺的設計中使用藍色有助於為信徒營造寧靜氛圍，更能獲得內心平靜。

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