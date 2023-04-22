澳洲車禍5死 3名前往打工度假台灣人魂斷異鄉

澳洲當地時間20日下午發生一起因超速駕駛導致的嚴重死亡車禍，共造成5人死亡，其中3人為台灣人。（圖擷自臉書社團「澳州找工網」）

2023/04/22 12:18

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲當地時間20日下午發生一起因超速駕駛導致的嚴重死亡車禍，共造成5人死亡，其中3人為台灣人。

綜合外媒報導，該起車禍發生於澳洲莫伊拉郡（Shire of Moira）的城鎮的一個交叉路口，當地時間20日下午2點半左右，一名60多歲的澳洲女房東載著4名乘客和一條狗，行駛到路口時遭一輛超速的白色轎車撞上，車子打滑後又接著撞上對向載著牛奶罐的卡車，車體全毀，車上3人和狗當場死亡，2人送醫急救宣告不治。

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澳洲警方於21日記者會上表示，死亡的5人中有3位是台灣人，1位香港人，警方表示，4人應是到澳洲打工度假的遊客，駕駛車子的女婦人推測為他們的雇主，車禍當時原本他們正要前往羊肉工廠上班，卻不幸發生意外。

肇事駕駛為當地人喬納帝（Christopher Dillon Joannidis），他在事發後被警方逮捕。警方表示車禍發生前喬納帝就在距事發地點不到2公里的地方因超速而被攔下一次，但後續沒有減速，造成車禍。

據悉，外交部已接獲當地通報，外館和當地台僑將協助死者家屬前往澳洲處理後續事宜。

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