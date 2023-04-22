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    美國槍支暴力問題層出不窮 部分地區加強槍枝控管

    美國槍擊案件頻傳。（美聯社）

    美國槍擊案件頻傳。（美聯社）

    2023/04/22 13:27

    〔即時新聞／綜合報導〕美國槍支暴力問題層出不窮，高頻率的犯罪引發人心惶惶。然而，聯邦政府對此並無作出積極的對應政策，而一些州政府則開始加強槍枝管制，包含購買槍支前要先作背景調查等。

    根據衛報指出，美聯社、今日美國以及東北大學合作調查發現，美國平均不到一週就會出現一起大規模槍擊案件。犯案動機包括自殺、家庭暴力、幫派報復、校園槍擊以及職場仇殺等，數據可追溯自2006年，十幾年來的紀錄不斷在刷新，而2017年在拉斯維加斯音樂節上發生的無差別射擊，是美國近代大規模槍擊事件中死亡人數最多的一次，共當時有58人不幸罹難。

    對於槍支暴力議題，去年總統拜登簽署了一項法案，加強年輕槍支購買者的背景調查，使槍支遠離更多家庭暴力罪犯。除此之外，聯邦政府幾乎沒有做出其他重大改變。

    儘管如此，一些州還是嘗試著加強地方的槍支控管。密西根州上週簽署了一項新法，要求購買步槍及散彈槍前，要對買家進行犯罪背景調查；本週三（19日）華盛頓州批准了數十支半自動步槍的禁令，另外田納西州則是民眾發起了抗議，要求政府對槍支加強管制。

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