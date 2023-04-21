日本網路專家實測發現，ChatGPT會寫病毒程式，且能輕鬆突破防護機制。（路透檔案照）

2023/04/21 21:59

〔編譯管淑平／綜合報導〕日本網路安全專家20日指出，經過實際測試，使用者用點提問的技巧，就能讓生成式人工智慧（AI）機器人ChatGPT寫出病毒程式碼。這項發現凸顯這類AI機器人開發者應用的防護機制，可被輕易繞過。

日本《共同社》21日獨家報導，日本資安公司「三井物產安全管理（Mitsui Bussan Secure Directions）」分析家吉川孝志指出，ChatGPT被訓練會拒絕用戶不合倫理的要求，例如詢問如何寫出電腦病毒或者製作炸彈，但是若指示ChatGPT啟動開發者模式、攻擊型人格等，機器人就會「回答你想問的一切問題」。

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測試中進一步提示這個AI機器人寫出勒索病毒，它「在幾分鐘內就完成了」，將這個病毒碼在一台實驗用電腦測試，竟成功感染這台電腦，將電腦內數據加密，並顯示勒索贖金的勒索訊息。

吉川孝志說，「在完全用日語的對話中，一支病毒在幾分鐘內就能生成，這（對社會）是個威脅，希望開發者重視防止人工智慧被惡意使用的措施。」

這項測試結果，凸顯AI開發者為這類工具設下防止犯罪和違背道德用途的防護機制，可被輕易繞過。在AI聊天機器人可能增加犯罪、社會分裂等問題，愈加受到關切之際，呼籲制定AI使用規範的呼聲也越來越高。7大工業國集團（G7）4月底，在日本群馬縣高崎市召開的數位與科技部長級會議，將提倡制定AI使用的國際規範。

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