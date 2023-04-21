中國頂尖AI人才僅美國1/5 扯政府拚AI不力

生成式人工智慧機器人ChatGPT標誌。（路透檔案照）

2023/04/21 18:31

〔編譯管淑平／綜合報導〕生成式人工智慧（AI）機器人ChatGPT在全球科技界刮起旋風，中國科技公司也正競相研發這類技術服務，但是相較於美國，中國這方面人才卻顯著欠缺，頂尖AI人才數量大約是美國的1/5。

《南華早報》20日報導，根據中國獵人頭平台「獵聘」近期彙整的資料，目前中國對人工智慧人才需求，已經比5年前增加3倍，其中對AI的預先訓練模型、對話機器人和AI生成內容（AIGC）的需求特別高。以「預先訓練模型」、「自然語言處理」等關鍵字在中國國內兩大人力招募平台搜尋，顯示中國科技巨擘公司和新創公司，都提出重金吸引這方面的人才，其中一則自然語言處理的求才啟事，更開出月薪80萬人民幣（約台幣355萬元）。

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不過，在ChatGPT在全球刮起旋風之際，中國欠缺頂尖人工智慧人才卻愈加明顯。根據中國政府智庫「中國勞動和社會保障科學研究院（CALSS）」去年10月發表的調查結果，中國從事人工智慧相關工作的將近100萬人中，只有0.1%有博士學位，大部分都是碩士或更低的學位。

中國國務院2016年將AI列為第13個五年發展規劃（十三五）中的戰略領域，但是高等教育機構直到2018年才開始開設AI科目，目前中國1270所大學中，有將近35%、440所獲教育部許可教授AI課程。

不過，前述報告指出，儘管目前AI領域學生人數多，並且在去年有第一批AI專業學生畢業，但是由於需求增加，就業市場上仍有很大缺口待填補，約達30萬人，領域包括人工智慧晶片研發、機器學習、自然語言處理等；若是頂尖AI人才，此人才荒就更明顯，根據北京清華大學去年1月制定的「人工智慧2000」榜，中國頂尖AI人才數量大約是美國的1/5。

到2021年底為止，中國專精AI的頂尖研究專家有320人，在全球排名第2；美國有1146人，在全球總數所佔比率超過57%。儘管根據CALSS該份報告以及美國史丹福大學4月發表的「人工智慧指數報告」，都顯示去年中國AI研究論文發表數量領先全球，但是在大型語言和多模態模型上，仍落後美國，而這類技術是ChatGPT和類似人工智慧技術的基礎。

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