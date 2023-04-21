推特藍勾勾收費啟動 馬斯克自曝幫天選之人付費

推特藍勾勾收費政策爭議不斷。（法新社）

2023/04/21 10:09

〔即時新聞／綜合報導〕特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）入主推特後營運方式爭議不斷，其中一項便是官方認證的「藍勾勾」帳號將改採收費制，已有名人放話不會為藍勾勾付半毛錢。馬斯克則在收費機制上路的當日宣布，他為「少部分人」支付費用。

綜合外媒報導，推特宣布要為藍勾勾收取費用，加上馬斯克諸多政策受到爭議，引發推特一陣出走潮。NBA湖人隊傳奇球星詹姆斯（LeBron James）很早便表態，「我的藍勾勾應該很快就會消失了。如果你們懂我的話，就知道我不會為此付一毛錢。」

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不過在收費機制上路後，詹姆斯帳戶的藍勾勾仍沒有消失，這讓部分網友懷疑詹姆斯是否口是心非。但看看另一位推特名人，家喻戶曉的驚悚小說家史蒂芬金表示，「我的推特帳戶說我已註冊推特藍勾勾，但我沒有；我的推特帳戶說我提供了電話驗證，我也沒有。」

對於這樣的現象，馬斯克自己給出了解釋。他在推特上回應，「我負擔了少部分人的費用」。外媒分析，為了收費而犧牲掉具全球影響力帳戶的藍勾勾驗證，恐怕會損害這個標誌的公信力，甚至讓不擁有藍勾勾成為一種象徵，顯然不符合推特的利益。

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