澳外長：台海若爆發戰爭 將是所有人的災難

澳洲外長黃英賢強調，台海若爆發戰爭，沒人會是贏家。（美聯社）

2023/04/17 22:07

〔編譯陳成良／綜合報導〕澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）17日警告說，印太地區面臨著幾十年來最嚴峻的局勢，台海如果爆發戰事，將是所有人的災難，沒人是贏家。

《彭博》報導，黃英賢在坎培拉的「國家新聞俱樂部」（National Press Club）發表演說，警告美中必須「合理管控」兩國戰略競爭情勢，而不是彼此爭奪成為印太地區的「霸主」（top dog）。

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黃英賢並強調，印太地區不應被任何一個強權國家把持。她同時也為澳洲加強軍事實力，包括加入澳英美聯盟（AUKUS）辯護。

她說，澳洲有必要加強外交和國防政策，以便在世界上更有影響力，這將使一些國家更難透過武力或威脅動武來脅迫其他國家。

此時正值中國武嚇台灣之際。黃英賢說，中國在以近一個世紀以來世界上從未見過的速度和規模，實現軍事現代化，其戰略意圖幾乎沒有透明度，而且中國近來在台灣附近進行軍事演習，北韓再度試射飛彈。

她說，「總體來說，這些因素綜合起來以及誤判風險導致目前的形勢是十幾年來最嚴峻的。」

黃英賢希望透過她的公開講話來避免任何誤判，同時表明澳洲在其中的角色就是讓局勢降溫，避免衝突。

對於近來不斷升高的台海緊張情勢，黃英賢直接了當的說，萬一台海爆發戰爭，會是所有人的災難。她不希望單方面改變台灣海峽現狀，呼籲通過對話和平解決兩岸問題，「台海戰爭對所有人來說都是災難，沒有任何人是贏家。」

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