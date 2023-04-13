澳洲反改變台海現狀 提防貿易依賴中國

澳洲外交部長黃英賢十一日表示，坎培拉希望出口市場多樣化，以減少對中國依賴，並強調中國近期在台灣周邊進行的軍事演習「破壞穩定」，「澳洲立場很明確，不可以片面改變現狀。」（法新社檔案照）

2023/04/13 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕儘管中國和澳洲十日雙雙宣布已就大麥關稅爭端達成共識，並於十二日在澳進行六年來最高層級的中澳外交部政治磋商，澳洲外交部長黃英賢十一日明確告訴澳洲媒體，澳洲政府希望出口市場多樣化並減少依賴中國，因經濟和戰略關係無法區隔開來。她強調，中國以「世界強權」自許，兩國無可避免有利益衝突之處，例如中國近期在台灣周邊進行軍事演習「破壞穩定」，「我們將敦促升級的局勢緩和」，「澳洲立場非常明確，不可片面改變現狀。」

中國為澳洲主要貿易夥伴，每年雙邊貿易額達二八五○億澳元（約五．八兆台幣），並可望隨中國解除貿易障礙而提升。但黃英賢十一日受訪時表示，承認兩國關係「不會回到十五年前那樣」很重要，「我們知道我們希望和中國有個更穩定關係，但我們也知道，無法繼續將我們的經濟和戰略關係區隔開來」，「確保我們確實多樣化出口市場，是國家韌性的重要一環」，「政府將持續鼓勵這點，因為我們希望確保擁有多樣化出口市場。」

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中澳關係惡化始於二○一七年，原因是中國日增干預澳洲內政引發澳方疑慮。中國駐澳大使肖千去年六月則聲稱，澳方一八年帶頭拒絕中國第一大電信裝置製造商「華為」投入當地第五代行動通訊技術（5G）建設，為導致兩國近年關係急凍的「第一槍」。

中國商務部二○一八年十一月十九日宣布對原產於澳洲的進口大麥進行反傾銷立案調查；並自二○年五月十九日起對澳實施單方面貿易制裁，禁止澳洲企業向中國輸出牛肉、大麥、棉花、煤炭等商品，對澳洲大麥徵收八十．五％關稅。澳洲遂於二○年十二月十六日就中國對澳洲大麥祭出懲罰性關稅一事，正式向世界貿易組織（WTO）申訴，WTO隔年五月廿八日同意成立爭端解決小組解決爭議。但中國外交部發言人汪文斌十日公告副部長馬朝旭本週將前往澳洲進行新一輪中澳外交部政治磋商的同一天，兩國宣布已就化解兩國三年來的大麥關稅爭端達成共識，包括中國對澳洲出口商品關稅問題加速檢討、澳洲向WTO提出的申訴將暫停。

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