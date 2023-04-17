遊日「豪斯登堡」搭船墜河 台灣觀光客送醫搶救5天仍告不治

一名台灣遊客赴日本「豪斯登堡」主題樂園，12日搭乘園區內運河觀光船，意外墜河搶救5天後不幸身亡。圖為「豪斯登堡」運河觀光船。（圖片取自「豪斯登堡」臉書「ハウステンボス/ HUIS TEN BOSCH」）

2023/04/17 12:54

〔即時新聞／綜合報導〕日本主題樂園「豪斯登堡」日前傳出遊客意外墜河，緊急送醫後，今（17）日仍告不治。當地媒體透露，死者為42歲台灣男性遊客，當天隨團入園，獨自搭乘園內運河觀光船時意外落水，被救上岸時已無失去生命徵象，緊急送醫後一度恢復心跳，但搶救5天，仍宣告不治。

綜合日媒報導指出，長崎縣「豪斯登堡」（HTB）12日傳出一名男子搭乘園內運河的觀光船時不慎落水，據船長說，當時聽到「撲通」聲響後連忙停船查看，發現這名男性遊客落入水中，緊急通報園方請來數名工作人員協助搜救，警消人員趕到時，男子已經沒有呼吸心跳，送到醫院救治後一度恢復心跳，但搶救5天後，仍然宣告不治。

請繼續往下閱讀...

當地警方證實，這名男子是台灣遊客，11日抵達日本，原定12日晚上入住豪斯登堡附近的飯店。據悉，男子是隨旅遊團一起進入園區，但是只帶了手機、獨自登船。根據園方說明，當時觀光船的遊程已進入最後的航段，男子是從後甲板座位附近墜入運河，當時船上共有8人，除了墜河男子在內共有7名乘客，加上1名船員，不過沒有人看到男子墜河的瞬間，警方仍在調查確實落水原因。

目前豪斯登堡運河觀光船停止開放，園方預計18日恢復運行。過去豪斯登堡觀光船僅要求乘客搭船過程應保持坐姿，不得站立，並未強制要求穿救生衣，為避免再發生意外，今後將要求所有在甲板上的乘客都要穿著救生衣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法