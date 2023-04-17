「紅二代」涉妄議習中央 解放軍上將劉亞洲落馬恐遭重判

港媒報導，中共元老李先念的女婿、中國解放軍上將劉亞洲涉嫌嚴重違法違紀，中央軍委紀委已完成調查並移交軍隊司法系統。（圖擷自百度百科、路透；本報合成）

2023/04/17 06:32

首次上稿 04/16 22:43

更新時間 04/17 06:32

〔編譯楊芙宜／台北報導〕香港《星島日報》近日報導引述多個管道證實，中共元老李先念的女婿、中國人民解放軍國防大學前政委劉亞洲上將「涉嫌嚴重違法違紀」落馬，且涉案金額巨大，中央軍委紀委已完成調查並移交軍隊司法系統。香港《明報》先前曾引述北京多方消息人士說，劉亞洲涉嫌以基金會、協會等名義聚斂巨額財富，陷入嚴重貪腐問題，可能被判「死刑緩期2年執行（死緩）」重刑。

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《北京之春》榮譽主編胡平推文指出，這次劉亞洲被判重刑，罪名想必是經濟腐敗、生活腐敗一類，但「真正的問題一定是在政治上。有傳言說他捲入反習的政變。我以為這不可能，更可能是『妄議中央』」。

分析認為，劉亞洲落馬，主因並非其貪腐，而是政治上「反習」、或涉入了反對習連任的陣營。前中共中央黨校教授、旅美學者蔡霞則發推稱劉亞洲將成為「第二個任志強」。同為「紅二代」的中國前地產大亨任志強因言獲罪被判18年徒刑，他發文批評中國當局應對疫情嚴重失職，並暗示中國國家主席習近平「剝光了衣服也要堅持當皇帝的小丑」。中國前獨立記者高瑜對海外華文媒體表示：「劉亞洲屬於共產黨裡的右派，但現在容不了他了。」

劉亞洲在江澤民、胡錦濤執政期間經常撰文議論時政，在知識界獲得了一定影響，被認為是中共黨內的「開明派」，2010年接受《鳳凰周刊》專訪時甚至曾表示：「10年之內，一場由威權政治向民主政治的轉型將不可避免地發生。」

劉亞洲於2017年初以未滿65歲就提早退休，之後未在中國全國人大或政協安排職位，已引發外界各種猜測。2021年底，劉亞洲就傳出被調查。港媒引述消息透露，今年春節前後，中共中央軍委紀委完成對其調查，涉案金額巨大，將其「雙開」（開除黨籍、開除公職）並移交司法辦理。

據《明報》報導，劉亞洲所涉之事，主要是他及家人成立的基金會、協會，收受有關人士的巨額捐款；其中，已因涉黑、洗錢等原因受查的山西前首富、前金業集團董事長張新明對劉的「政治獻金」達數千萬元人民幣。

不過，中國左派網站「紅色文化網」日前刊登署名「賀蘭峰」文章，痛批劉亞洲是「兩面人」、 隱藏在解放軍的「第五縱隊」、「普世價值的吹鼓手」、「中國軍隊的頭號漢奸」，並指責他在網路上文章和言論兜售西方「民主」、「自由」、「人道」、「人性」等普世價值，指控他親美、力主軍隊國家化、鼓吹西方民主制度，「是一個典型的野心家和陰謀家」。

中國網路控管嚴格，上述如此激烈的言辭控訴一名前解放軍上將，十分罕見，被視為劉亞洲落馬的佐證。據指出，近年中國涉及高級將領腐敗問題已不對外公布。

《星島日報》13日引述消息人士指出，解放軍軍隊內部已接到指令，清除「劉亞洲有害訊息」，各單位以自查的方式，對照《涉劉訊息資料統計表》，包括涉及劉亞洲的圖書、報紙、期刊、文章、題字、講稿等，確保清理清查全面徹底。

70歲的劉亞洲為「紅二代」軍旅作家，畢業於武漢大學英語專業，長期在軍隊服役，官至空軍上將，2012年當選過18屆中共中央委員。他的妻子李小林是中共元老李先念的女兒，兩人是大學同學。劉亞洲父親劉建德是「新四軍」老兵，曾任中國蘭州軍區後勤部副政委。

劉亞洲曾任中國對外友好協會會長，經常以戰略家的姿態出現，發表過「金門戰役檢討」、「我願意做自由思想的殉道者」等文章，曾在網路上廣為流傳，還推出9卷的「劉亞洲文集」。

港媒報導，中共元老李先念的女婿、中國解放軍上將劉亞洲涉嫌嚴重違法違紀，中央軍委紀委已完成調查並移交軍隊司法系統。（圖擷自百度百科）

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