美參議員范斯：若台灣落入中國之手 美將經歷另一次大蕭條

共和黨籍聯邦參議員范斯（J.D. Vance ）12日表示，如果中國入侵並控制台灣，美國可能會看到另一場經濟大蕭條（Great Depression）。（彭博）

2023/04/13 11:51

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國共和黨籍聯邦參議員范斯（J.D. Vance ）12日在福斯新聞台節目「福斯與朋友們」中表示，如果中國入侵並控制台灣，美國可能會看到另一次經濟大蕭條（Great Depression）。范斯指出，由於依賴台灣製造電腦晶片，美國經濟很脆弱，並敦促拜登政府加強國內的軍事硬體製造。

范斯表示，如果中國在3、4年內入侵台灣，美國會產生足夠的武器來協助台灣應對，這點對美國非常重要：台灣控制美國的資訊科技產業，因為美國允許台灣製造所需的電腦晶片，如果台灣落入中國之手，就會造成美國經濟大蕭條，「我們必須防止這種情況發生，但要防止它，我們必須自給自足，必須製造自己的武器」。

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范斯表示，美國除了努力提高國內半導體產量，也與盟友展開合作，「在當今相互連結的世界中，我們無法擺脫共同的問題。當我們共同努力時，我們會變得更強大、更好」。

美總統拜登今年稍早在訪問墨西哥時表示，「我們正在努力加強我們在供應鏈和關鍵礦產方面的合作，以便我們能夠繼續加快努力，在北美打造未來的技術」。

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