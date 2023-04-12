非法移民大增 義大利宣布進入緊急狀態

義大利近期湧現移民潮，許多北非當地人民乘船渡海至義大利，船難事件頻生。義大利政府今（12日）宣布，全國進入6個月的緊急狀態，應對非法移民人數逐漸攀升的態勢。（美聯社）

2023/04/12 21:00

〔即時新聞／綜合報導〕義大利近期湧現移民潮，許多北非當地人民乘船渡海至義大利，也開始頻繁地發生船難事件。義大利政府今（12日）宣布，將以緊急狀態應對非法移民人數逐漸攀升的態勢。

BBC報導指出，儘管義大利右翼聯合政府已極力打擊非法移民，但比較去年同期來看，非法移民的人數仍大幅提高，周一（10日）至今已有3000位移民抵達義大利。義大利政府周三發聲明表示，全國將進入6個月的緊急狀態，並批准500萬歐元的預備資金，來面對非法移民人數不減反增的情形，

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近幾個月來，許多來自北非突尼西亞的移民船隻在地中海翻覆。BBC報導道，兩艘移民船週六（8日）在突尼西亞附近海域沉沒，造成至少4人死亡，20多人失踪。德國援助組織ResQship表示，已救出22人並帶到距離地中海距離非洲最近的島嶼蘭佩杜薩島（Lampedusa）

海洋政策和民防部長穆蘇梅奇（Nello Musumeci）表示，目前義大利遇到的移民潮前所未見，這將危害義大利的公共安全，單靠位於地中海各個島嶼是無法完全應對此類緊急狀態的，並強調這需要歐盟的介入才能得以解決。

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